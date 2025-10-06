Tarros Spezia sfiora la clamorosa impresa. Recupera da -20 poi perde ai supplementari

TARROS SPEZIA 93BORGOMANERO 96dopo i supplementari(18-27, 36-50, 49-69, 76-76)

TARROS SPEZIA: Lamperi, Puccioni 16, Kmetic 20, Ramirez 9, Tedeschi ne, Farusi ne, Tedoldi 6, Pesenato 18, Deri, Petrushevski 8, Cellerini 16. All. Ricci. (TL: 15/20, 2P: 24/51, 3P: 10/29).

BORGOMANERO: Oliveri 3, Buttiglione 17, Lastella 6, Benzoni 22, Martino 2, Gaiola 16, Charfi 5, Burkhardt 2, Pelegrino 4, Baiardi 3, Alberti 2, Rupil 14. All. De Cerbo. (TL: 23/30, 2P: 23/47, 3P: 9/29).

Arbitri: Cirinei di Pisa e Fambrini di Lucca.

Note: Usciti per 5 falli Kmetici (38°, 71-76), Petrushevski (42°, 82-81).

LA SPEZIA – Resta l’amarezza per un’impresa solo accarezzata. La Tarros stecca l’esordio casalingo cedendo dopo un supplementare. A trarne beneficio è Borgomanero che nei primi 20 minuti sembra una squadra di giovani marziani che ruotano al totem Benzoni, 45 anni e non sentirli. I piemontesi sono una squadra giovanile, ben allenata, il cui atletismo e tecnica sono equamente distribuiti in tutto il roster. L’intensità degli ospiti è folle ma la Tarros concede anche troppo nei primi 20’ in cui si disunisce, sbagliando anche cose facili in attacco che avrebbero permesso di restare se non altro in scia all’avversario che viaggia a mille. E’ ancora in gara la squadra di coach Ricci all’8° (15-21) ma la facilità di segnare e soprattutto di prendere una quantità enorme di rimbalzi scavano un gap che sembra incolmabile tanto che al riposo sono ben 12 i rimbalzi di differenza. C’è da scalare una montagna, i bianconeri ci provano ma Borgomanero resta granitico ma se non altro la Tarros sotto di 20 (42-62) al 25° prova a difendere con maggiore intensità. I frutti arrivano nell’ultimo tempino: un paio di palloni rubati, ospiti che calano le percentuali al tiro, il pubblico che crea una vera bolgia e la Tarros con il cuore prova a riaprire il match. Cellerini con i suoi 19 anni si porta dietro anche il pubblico e quando capitan Ramirez di forza segna il -8 (65-73) al 15°, Borgomanero chiama time-out.

La Tarros ci crede come non mai: 4 punti consecutivi di Pesenato, poi Cellerini per il -2. Petrushevski sbaglia i liberi del pareggio con poco più di 2’ da giocare. Il 5° fallo di Kmetic sembra porre fine alle speranze. Ma è ancora un’incredibile tripla frontale e di tabella di Cellerini, la difesa, il rimbalzo di Petrushevski che portano il macedone in lunetta dove questa volta non fallisce l’aggancio. Al supplementare si va punto a punto, poi ospiti a +7 (87-94) che chiudono il match nonostante le ultime due triple di Puccioni. "Se si regalano 20’ agli avversari, poi diventa molto difficile" commenta coach Ricci.

Gianni Salis