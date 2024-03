Tarros Spezia, trasferta insidiosa. Attenzione ai giovani del Derthona

Dopo qualche lustro si torna a Tortona, al PalaCamagna. Ma la prima squadra ora è in serie A1 e gioca al PalaFerraris, e l’avversario della Tarros non è altro che la squadra Under19 Eccellenza dei tortonesi, esattamente il Lab Derthona. Il più ‘anziano’ è il classe 2004 Tandia, e non è detto che faccia parte della sfida odierna se chiamato da coach De Raffaele ad essere a referto nei 12 della sfida di A1 contro Napoli che si gioca 4 ore prima al PalaFerraris, giocatore così come Errica già assenti sette gorni fa nell’esordio dei play-in Silver contro Arezzo. In terra toscana assente anche Josovic, talento montenegrino classe 2006, assente perché prestato all’Armani Milano per la sfida, poi persa, al Barcellona nell’Eurolega Under 18. E così ad Arezzo ha esordito Tomas Fernandez Lang, fresco campione sudamericano U17 con la maglia della sua Argentina, ala classe 2006 rimasta in campo per 18’ dopo essere arrivato in prestito dopo la prima parte di stagione vissuta alla Virtus Arechi Salerno, con cui ha giocato la Serie B Nazionale e l’U19 Eccellenza. Questo è dunque il quadro in cui lo Spezia Tarros si dovrà muovere, sapendo che anche la formazione di coach Luca Ansaloni così come Varese, essendo squadre giovanili prediligono il ‘run & play’, ma non in modo così eclatante come Campus Varese.

"Per quanto ci è dato sapere – esordisce Andrea Scocchera, coach della Tarros – pur essendo squadra giovanile gioca un po’ più controllata rispetto a Varese. Noi andiamo come sempre per dare e fare il massimo sebbene anche questa settimana ci siamo allenati come negli ultimi tre mesi, cioè non al completo per vari motivi".

Fazio è rientrato ad allenarsi soltanto venerdì sera mentre Sakalas dopo aver saltato la seduta di martedì per un leggero risentimento muscolare, si è poi allenato con i compagni. Out ancora Mencarelli per i noti problemi alla spalla, ed anche i giovani Vespa e Moscatelli hanno avuto problemi alla caviglia. Infine Manuel Carpani si è fermato in allenamento venerdì sera per un dolore al tendine di Achille, seduta saltata anche da Niccolò Steffanini ma solo per motivi di lavoro.

Per questa 2ª giornata dei Play-in Silver di B Interregionale palla a due alle 20,30 e direzione di gara affidata a Simone Gurrera di Vigevano (Pv) ed Anna Scolaro di Torino.

Gianni Salis