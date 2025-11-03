Tarros Spezia vince con una prova d’orgoglio. Partenza-choc, poi grande rimonta su Arezzo

TARROS SPEZIA 95SBA AREZZO 76(20-25, 43-46, 71-57)

TARROS SPEZIA: Lamperi 6, Puccioni 9, Kmetic 26, Ramirez 2, Tedeschi, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 2, Pesenato 17, Deri 6, Petrushevski 8, Cellerini 19. All. Ricci. /TL: 13/15, 2P: 26/42, 3P:10/22).

SBA AREZZO: Pelucchini 11, Damasco ne, Toia 15, Raguzzi ne, Pieri 9, Corradossi 23, Rapini 8, Francesconi, Cazzanti 4, Vagnuzzi 6. All. Fioravanti. (TL: 12/17, 2P: 17/37, 3P: 10/23)

Arbitri: Vozzella di Genova e Fambrini di Lucca.

LA SPEZIA – C’è il sigillo di una squadra intera. Il successo è netto e travolgente quello della Tarros che dal riposo lungo in poi cambia totalmente la propria inerzia e di conseguenza quella del match. Poca voglia di difendere, squadra abulica e apatica che si trasforma al rientro in campo. Arezzo prova a scappare ma il giovane Deri, rintuzza con 6 punti consecutivi ed i 4 piccoli più Deri sembrano arginare la spinta amaranto fino al riposo lungo. Poi è tutta un’altra Tarros, che trova ritmo, trascinante anche per il pubblico che in più di un’occasione si spella le mani. Cellerini è determinante quando mette due triple consecutive per il 51-47 al 22°. Esce dal torpore anche Kmetic che inizia un’altra partita, così come tutta la squadra, sfruttando due assist di Cellerini e Petrushevski, nonostante l’assenza importante di Pesenato costretto in panchina da 3 falli. Sull’altro fronte è Corradossi che segna da ogni dove ma anche Puccioni si fa sentire da oltre l’arco. Lo sloveno prende poi fiducia ed inizia il proprio show da oltre l’arco. Lamperi sul +15 si prende due tiracci ma poi la caparbietà del giovane viareggino illumina la scena con due azioni di ottima fattura, sfruttando anche un alley-up di Tedoldi per l’80-59.

Corradossi prova a far rientrare Arezzo in gara ma è ancora una tripla di Cellerini a cui seguono due di Kmetic (89-64, al 38°) a mettere la parola fine. "Sono contento per i ragazzi, la società, per Umberto Toffi ed anche per me. Siamo entrati in campo solo dopo il riposo lungo ed il match ha virato".

Risultati. Don Bosco Torino-Lucca 55-88, Costone Siena-Empoli 75-71, Mens Sana Siena-Virtus Siena 90-78, San Miniato-Genova 84-81, Cecina-Casale 77-60, Bprgomanero-GranTorino 82-77.

Classifica: Costone Siena 12; Lucca, S.Miniato, Mens Sana, Virtus ed Empoli 8; Spezia, Borgomanero, Cecina 6; Torino e Casale 4; Arezzo e Firenze 2; GranTorino 0.

Gianni Salis