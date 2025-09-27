Tarros subito alla prova del fuoco. Primo ostacolo la corazzata Siena: "Match difficile, noi siamo pronti»

Ecco all’orizzonte la città del Palio. Il primo ostacolo di un cammino lungo e tortuoso è la sponda biancoverde di Siena che come la passata stagione annovera ben tre squadre in questa serie B Interregionale (Costone e Virtus le altre due). Sicuramente quella di domani è la trasferta contro la squadra con maggiore pedigree di tutto il lotto del girone e della categoria, stanti i numerosi scudetti e coppe vinti al Palaestra che alle 18 di domani ospita la sfida contro la Tarros Spezia (arbitri Samuele Rossetti e Tommaso Cavasin, entrambi di Rosignano Marittimo). Un avversario che può contare su oltre 1500 presenze sugli spalti di cui 900 abbonati: cifre non banali e non solo nella 4ª categoria italica della palla a spicchi. Una squadra profondamente mutata ad iniziare da coach Federico Vecchi, 49enne bolognese, chiamato per costruire un nuovo ciclo insieme ad uno staff tecnico molto allargato con ben tre assistenti. E poi diversi giocatori di rilievo, da Tognazzi a Prosek e Pannini, dall’ultimo arrivato Cerchiaro a Perin con quest’ultimo che però dovrebbe saltare il match per un risentimento muscolare mentre Nepi e Yarbanga pur non al meglio saranno del match. Dunque una squadra strutturata quella senese, con ampie rotazioni che non intaccano il livello qualitativo, un mix di esperienza e giovani pronti e di talento, e non a caso anche la Mens Sana, così come Lucca, Empoli e Costone Siena, è indicata tra le favorite per la vittoria finale del girone. "Noi abbiamo il massimo rispetto per tutti – chiarisce Gabriele Ricci, coach della Tarros Spezia – ma credo che ci faremo trovare pronti. Certo, l’emozione non mancherà, sia perché siamo una squadra molto giovane sia perché è pur sempre l’esordio in campionato tra l’altro su un campo che ha fatto la storia della pallacanestro italiana. Senza dimenticare poi la cornice di pubblico che ci sarà.

Anche noi abbiamo le carte in regola per dire la nostra soprattutto se sapremo stare sempre dentro la partita anche nei momenti difficili come abbiamo espresso nel buon precampionato. E per stare ancorati al match – prosegue Ricci – imprescindibile è la difesa. La voglia di sacrificarsi. E poi dovremo adeguarci al metro arbitrale. Ripeto: l’equilibrio mentale è alla base di tutto e dovrà essere il nostro ‘mantra’ durante la gara e tutta la stagione". Assente Sabbadini che si opera al crociato il 1° ottobre dal professor Coari, in dubbio anche Petrushevski che giovedì aveva 39 di febbre. Le altre partite della prima giornata: Empoli-Casale Monferrato, Torino-Cecina, Arezzo-Lucca, Virtus Siena-Crocetta, Olimpia Legnaia-San Miniato, Borgomanero-Costone Siena.

Gianni Salis