TAV Treviglio supera General Contractor e vola in semifinale grazie a Vecchiola

GENERAL CONTRACTOR

69

TAV TREVIGLIO

78

GENERAL CONTRACTOR : Ponziani ne, Malatesta ne, Bruno, Vettori 10, Di Emidio 8, Nisi ne, Berra 20, Valentini 3, Marulli 7, Cena, Petrucci 15, Zucca 6. All. Marcello Ghizzinardi.

TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET: Sergio 14, Carpi ne, Alibegovic 9, Reati 2, Vecchiola 13, Cagliani 11, Manenti 2, Zanetti 9, Abega 4, Sissoko, Marcius ne, Restelli 14. All. Davide Villa.

Arbitri: Guarino (Cb), Manco (Na).

Parziali: 23-21, 36-40, 54-64.

Dopo tre gare all’insegna dell’equilibrio dove, sia detto col massimo della imparzialità, non era stato facile distinguere chi tra le due fosse la squadra arrivata prima e chi ottava, in gara 4 Treviglio ha messo le cose in chiaro: siamo noi la reginetta del girone A. Onore a Jesi che ha tenuto il campo con consumata sicurezza senza sfigurare e senza alcun timore reverenziale. Gara4 non ha fatto eccezione alla regola dell’equilibrio ma solo fino all’intervallo: nei secondi 20’ pur obbligata (dagli avversari) a tenere altissime tensione ed attenzione, la Tav ha sempre condotto le danze avallate dal massimo vantaggio (56-70) del 32’. L’inizio gara porta la firma dell’ondivago Petrucci (un solo canestro in gara 3, 15 punti ieri), la differenza continua a farla Berra (Marcius in panchina infortunato), la Tav si mantiene in linea col tiro da tre (parità a 19 all’8’).

Al rientro dopo il primo mini intervallo Di Emidio a segno con quello che sarà l’ultimo vantaggio interno (25 a 24). Restelli inaugura la serie personale dall’arco (4/8 alla fine per lui) Cagliani in contropiede, Abega in penetrazione lanciano la prima fuga (25-33). Jesi non si scompone e ribatte colpo su colpo, torna a fatturare anche Petrucci all’intervallo lungo ospiti a un tiro di schipppo (36-40). Alibegovic mostra i muscoli sotto le plance, il gioiellino Vecchiola ci mette punti e regia (illuminata) Tav a + 9 (36-45). Solo un fuoco di paglia Marulli risponde dall’arco General a un solo possesso (42-45). È l’ultimo vero acuto orange, nella lotta titanica sotto le plance Treviglio sembra aver più energie e reattività, la classe operaia Manenti e Zanetti sigla il nuovo massimo vantaggio (44-57 al 27’) proiettando la Tav alle soglie del paradiso. Memore delle rimonte di campionato la General raschia le ultime energie dal barile ormai in riserva Valentini da 3 Petrucci e Zucca con quel che resta provano a dare ossigeno e a tenere in vita la General che deve ancora fare i conti con la serata magica al tiro di Cagliani: due bombe letali e massimo vantaggio esterno (56-70).

Vettori impalpabile fino a quel momento spara le ultime cartucce regalando il -5 e l’ultima illusione (68-73). Zucca stremato commette su Sergio il più sanguinoso dei falli in attacco, Vecchiola, in penetrazione brucia la difesa di casa segnando il canestro che manda la Tav in semifinale. Lui, Tommaso Vecchiola, marchigiano della Brianza, mvp della serie, giusto cosi.