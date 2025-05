Tav vince gara-1 contro Fabo Montecatini: decisivi Abega e Alibegovic

Tav 81Fabo 75

TAV : Vecchiola 9, Abega 13, Alibegovic 14, Sergio 5, Manenti 8; Reati 9, Zanetti 16, Restelli 3, Cagliani 4, Leoni, Sissoko ne, Carpi ne. All. Villa.FABO MONTECATINI: Dell’Uomo 1, Chiera 27, Natali 9, Sgobba 8, Arrigoni 17; Benites 6, Kupstas 4, Paesano 3, Giannozzi, Trapani ne. Aminti ne. All. Barsotti.Arbitri: Marzo e Schena.Parziali: 19-20, 38-35, 56-53.

Rimpianti. È una bella occasione persa quella di gara-1 per la Fabo. Treviglio vince con il fiatone, baciata in fronte nel finale dalla freddezza ai liberi di Abega e Alibegovic e da una giocata di Vecchiola dopo una partita quasi nulla. Montecatini si mangia le mani, perché contro una Tav senza Marcius e in una serata mediocre (6/24) da 3, l’occasione doveva essere sfruttata. E invece è 1-0 Tav, martedì si replica. Non basta un grandissimo Chiera, autentico trascinatore nell’ultimo quarto. Oltre a lui e a Arrigoni, è mancato un terzo violino.

La cronaca. Senza Trapani, Barsotti sceglie di lanciare in quintetto Dell’Uomo come playmaker e di preservare Benites come back-up. Scelta che paga buoni dividendi nel primo quarto che vede la Fabo giocare una pallacanestro rapida, dove brilla per prontezza al tiro Natali. Senza Marcius, Treviglio boccheggia un po’ in area, concedendo qualche rimbalzo d’attacco di troppo, ma si conferma capace di giocare in velocità. Bene Abega e Sergio nel botta e risposta con Chiera e Arrigoni. Chiuso il primo quarto avanti (19-20), la Fabo va in affanno quando apre le rotazioni. Treviglio ottiene molto da Reati e lucra dalla lunetta con Vecchiola che spinge la Tav sul +7 (36-29 al 17’). Herons carichi di falli e impastati in attacco. Serve la vecchia guardia per riaccendere il motore offensivo. Segna Chiera in penetrazione, lo imita Arrigoni su assist di Benites e la Fabo all’intervallo è di nuoto a contatto (38-35).

Non è partita di fughe, ma di massimo equilibrio. Così quando Treviglio avanza a +7 con Alibegovic, Montecatini rientra subito in partita grazie al gioco da tre punti di Sgobba e a due triple firmate Benites e Chiera (46-46). Un nuovo strappo la Tav lo ripropone in avvio di ultimo quarto. Zanetti trova due punti dalla spazzatura, poi Restelli fa bingo dalla lunga distanza dopo tredici errori consecutivi e la Tav si ritrova sul +8 (61-53). Questo è il vero, primo momento di difficoltà degli Herons che sono traditi da un Kupstas nullo. Quando Cagliani mette un’altra tripla dal palleggio il parziale della Tav (10-2) si fa molto interessante e porta in dote la prima doppia cifra di vantaggio (66-55).

La Fabo non segna più e mostra evidente la spia lampeggiante della riserva. Non c’è ritmo in attacco, così serve una tripla in transizione di Chiera per cercare di scuotere i rossoblù. Gli Herons non mollano e ricuciono ulteriormente il gap: altri due tiri pesanti messi da Benites e Chiera e sul tabellone appare un interessante -2 (69-67) a 3’07“ dalla fine. La Tav, con Zanetti fattore ma gravato di 4 falli e Vecchiola fuori partita, balnetta in attacco. Giro in lunetta dall’altra parte per Arrigoni che fa 1/2, poi Dell’Uomo sbaglia una comoda tripla piedi per terra. Bocca d’ossigeno per Treviglio che riallunga con i liberi di Alibegovic. Volata emozionante negli ultimi due minuti. Montecatini ci entra impattando con un’altro missile di Chiera (71-71). Botta e risposta fra Reati e Arrigoni, poi fra Abega e Chiera e siamo sempre in parità. Sul 77-75 firmato da due liberi di Alibegovic, la Fabo sbaglia con Arrigoni. Dall’altra parte invece Vecchiola pesca un jolly in penetrazione che vale il +4. È il canestro dell’1-0 Tav, perché dall’altra parte i passo di Chiera annullano qualsiasi sogno di aggancio.

Niccolò Casalsoli