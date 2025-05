Tavernelli e Cinciarini brillano nella vittoria di Forlì: prestazioni decisive in campo

Parravicini 5,5. La prima sua tripla a bersaglio nel secondo quarto sembra indirizzare la sua prestazione nella direzione giusta. Invece poi sbaglia qualche tiro, s’innervosisce, prende tecnico e non rende come avrebbe potuto.

Cinciarini 8. Grande prova: preciso in attacco, continuo, determinante. In difesa dove non si risparmia come fanno quelli ‘veri’ quando le partite contano sul serio. Va all’intervallo lungo con 9 punti. chiude come secondo miglior marcatore forlivese.

Tavernelli 9. A 34 anni e nella serata che contava di più tira fuori dal cilindro la miglior partita della sua stagione, fatto evidente fin dalle prime azioni. Chiude i primi due quarti già con 10 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in 16’31’’. Calerà nella ripresa? Macché, anzi. miglior marcatore di Forlì e dell’incontro, 75% da tre e 100% da due e dalla lunetta. Ah, aggiunge 9 rimbalzi (migliore dei suoi) e 6 assist per 36 di valutazione. Immenso e determinante.

Gaspardo 6,5. Non la sua miglior prova, però dopo una prima metà offensivamente sotto tono, va meglio nella seconda. Due bombe nel terzo quarto, liberatoria la schiacciata in contropiede che fissa il risultato finale. Chiude con 7 rimbalzi.

Perkovic 4. Non è al meglio fisicamente ma è stato il peggiore dei forlivesi nella gara che (finora) contava di più. Pessimo in difesa, in attacco non segna e prende anche poche iniziative. Gravato di falli resta a lungo in panchina. Deve rifarsi domani in gara4.

Pascolo 7. Molto bene come unico lungo o quasi nei quintetti forlivesi. Segna 8 punti in 10’ nella prima metà, nel terzo quarto non demerita e il quarto periodo lo vede dalla panchina per ragioni tattiche.

Del Chiaro 6. Gioca poco, meglio all’inizio quando parte in quintetto. Inizia male il terzo quarto: in tre azioni palla persa, canestro facile sbagliato e fallo in attacco. Poi non gioca più.

Pollone 6. Entra offensivamente nella serie con la bomba del 26-30 a inizio secondo quarto, poi sbaglia un paio di triple aperte, ma si sbatte in difesa e a rimbalzo da ala forte nei quintetti piccoli.

Harper 6,5. Atteggiamento e approccio di quelli giusti, aggressivo e con voglia e grinta. Non è precisissimo al tiro, però aiuta in attacco, difende bene su Redivo (e non solo) e in post basso è un grosso problema per Rota e per l’argentino. Esce per falli commettendo a breve distanza il quarto e il quinto a metà quarto periodo.

Stefano Benzoni