Tegola per Ravenna. Distorsione alla spalla, Naoni torna in dicembre

I tifosi dell’OraSì dovranno pazientare ancora per rivedere in campo Alessandro Naoni, infortunatosi alla spalla la scorsa settimana durante la gara casalinga contro Nocera. Il playguardia si è infatti sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione alla spalla sinistra con sublussazione gleno-omerale. Il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo forzato di circa 15-20 giorni, al termine del quale inizierà un percorso di recupero graduale per tornare a piena disposizione della squadra. Nella migliore delle ipotesi, ritornerà a giocare una partita ad inizio dicembre, se la riabilitazione procederà senza intoppi. La sensazione che fosse un infortunio serio è dunque stata confermata e Naoni potrebbe saltare ben dieci gare di campionato, compreso il derby di domenica scorsa con Faenza.

C’è invece ottimismo per Jakstas, sceso in campo al PalaCattani nonostante il mal di schiena, che dovrebbe essere abile e arruolato per la trasferta di sabato sul campo del Loreto Pesaro. La sua situazione sarà costantemente monitorata, ma non dovrebbe esserci sorprese. Intanto la dirigenza giallorossa ha comunicato che gli abbonamenti sottoscritti sono 250, cifra superiore a quella dello scorso anno. Un numero destinato ad aumentare, visto che la campagna abbonamenti si concluderà a metà novembre.

l.d.f.