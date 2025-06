Tennis. Al via il memorial ’Mario Cortesi’. L’Open maschile alle battute finali

Alle battute finali, sui campi del Circolo Tennis Cervia, il torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Globus Hotel”, dotato di 1000 euro di montepremi. Nel maschile conquista i quarti Federico Baldinini (Ten Sport Center), ottavi per Andrea Valli (Pol.2000 Cervia) e Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia). Tabellone finale, 2° turno: Matteo Mucciarella (2.7)-Enea Vinetti (2.7) 6-1, 6-3, Andrea Valli (2.7)-Jacopo Liverani (3.1) 6-3, 6-1. Ottavi: Federico Baldinini (2.6)-Simone Piraccini (2.8) 6-3, 6-2. Quarti anche per Manuel Schuett (Ct Cervia) e Mattia Benedetti (Tennis Training), ma per il forfait dei loro avversari.

Intanto è partito, sempre sui campi del Circolo Tennis Cervia, il tradizionale Memorial “Mario Cortesi”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 6 luglio. Nel complesso sono 103 gli iscritti, di cui 90 nel maschile dove i big sono senza dubbio i 3.1 Andrea Monti, Lorenzo Bucaletti, Alex Gencarelli, Tommaso Mengoli, Lorenzo Di Perna e Giacomo Coppini.

Si parte con la sezione Nc. Turno di qualificazione: Giulio Modanesi-Thomas Carroli 5-7, 7-6, 10-4, Alessandro Becca-Guido Brusi 6-7, 6-2, 10-5, Matteo Ravaioli-Piergiorgio Sacchetti 6-3, 6-2, Marco Perfetti-Donato Cinquino 6-0, 6-3. Nel femminile da seguire le 3.2 Emma Pigozzi e Federica Matteucci. Si parte con il tabellone di 4° nel quale la n.1 è la 4.1 Emma Ceccarelli. Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.