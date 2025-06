Tennis. Schenetti perde in finale

Termina in finale la marcia di Riccardo Schenetti nell’Open "Giusto Spirito", andato in scena sui campi del Club Adelfi Rubiera. Il padrone di casa, testa di serie numero 6 del tabellone, è riuscito nell’impresa di imporsi in semifinale al super tiebreak col modenese Jordy Bulgarelli (Carpi Sport), secondo favorito della manifestazione, prima di cedere 6-3, 6-2 nella sfida decisiva contro la rivelazione Federico Malagoli (Club La Meridiana Modena), che nei quarti aveva estromesso il numero 1 Marcello Ferrara (CT Correggio) con un agevole 6-1, 6-0, dopo aver piegato nel turno precedente Cristian Zdenek (TC Castellarano) per 6-2, 6-1.

Cavriago. Samuele Pietri si impone nell’Under 12 maschile al torneo giovanile di Cavriago. L’atleta della San Martino Sport batte 6-4, 6-1 il favorito Lorenzo Veratti (TC Nettuno Bologna), mentre nel tabellone femminile a sorridere è Lisa Cantarelli (Cere), grazie al 6-2, 6-1 sulla compagna di squadra Martina Sartori.

Finali avvincenti nell’Under 14, dove il pronostico della vigilia viene rispettato: Giulia Marchesi (Pro Parma) piega 6-3, 3-6, 18-16 Valentina Vitale (C.T. Reggio), mentre a livello maschile è Andrea Vescovini (Cere) a sollevare il trofeo dopo la vittoriosa rimonta per 4-6, 6-0, 10-3 con l’outsider Lorenzo Giorgi (Borgotrebbia).