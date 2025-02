Teodora con vista playoff

L’Olimpia Teodora non si ferma più: batte Jesi al PalaCosta, infila la quinta vittoria consecutiva, si avvantaggia sulla zona salvezza (+9) e si affaccia a una zona playoff lontana solo quattro punti: un traguardo impensabile a inizio stagione. "E’ il frutto di un lavoro sereno in palestra che ha permesso la crescita dei singoli e del gruppo – è la spiegazione di coach Federico Rizzi, che sulla scalata della squadra ha le idee chiare: – Di classifica se ne parlerà, eventualmente, più avanti, fra almeno un mese. A quel punto sarebbe bello avere qualche conto da fare e poterci battere per altri traguardi, seguendo anche i risultati delle nostre avversarie".

Singolare l’andamento della gara contro Jesi: le ravennati hanno vinto agevolmente il primo, il terzo e il quarto set, concentrando tutte le negatività nel secondo, quando sono saltati tutti i fondamentali, a partire dalla ricezione, ed è giunto un pesante 10-25. "Ero spaventato – prosegue Rizzi – perché non funzionava niente e inoltre sapevo delle condizioni non ottimali di alcune ragazze reduci da influenze; poi – riprende l’ex giocatore e allenatore della Pietro Pezzi – ho avuto modo di apprezzare la capacità di non abbattersi e di reagire che le ragazze avevano già mostrato in altre partite, dopo momenti di negatività, oppure quando le avversarie avevano fatto crescere il loro livello di gioco, approfittando delle nostre difficoltà".

Ora in programma due trasferte molto impegnative: si parte sabato per San Donà di Piave, sul campo della formazione giovanile della super-squadra veneta della Imoco Conegliano, la più forte del mondo. "Hanno grandi talenti fisici e tecnici – avvisa Rizzi – e, rispetto a quando ci hanno battuto all’andata, tre mesi fa, saranno sicuramente cresciute. Cercheremo di portare qualcosa a casa, anche se sarà durissima". Seguirà una trasferta altrettanto ostica sul campo del Vtb Bologna, che guida la classifica con 3 sole sconfitte.

Marco Ortolani