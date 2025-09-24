Tiberti: "Cento è la piazza ideale per me": "Buone sensazioni, volevo ripropormi in A2"

Dopo la buona prestazione contro la Libertas Livorno, abbiamo intervistato uno dei volti nuovi della Sella Cento 2025/2026, il centro Edoardo Tiberti.

Domenica esordio in biancorosso, vittoria di squadra e prestazione convincente da parte sua. Non poteva esserci un inizio di stagione migliore.

"Sono d’accordo, siamo partiti bene, Livorno è una buona squadra, era molto importante giocare una partita solida e ci siamo riusciti. Ho avuto buone sensazioni sin dall’inizio, anche se abbiamo avuto un piccolo passaggio a vuoto nel secondo quarto, Davis ha spaccato la partita nel terzo quarto e nell’ultimo siamo stati lucidi a gestire il loro ritorno. Abbiamo sfruttato anche il fatto che giocando a Brescia non c’era il fattore campo che solitamente c’è a Livorno".

Cosa l’ha spinta ad accettare l’offerta di Cento questa estate?

"Uno degli obiettivi era quello di tornare in A2 dopo aver vinto un campionato di serie B a Roseto, quindi volevo ripropormi a questo livello. Tutti parlano bene della Benedetto XIV perché è una società seria, inoltre avevo già affrontato coach Di Paolantonio e mi avevano parlato bene anche di lui. Cento è una piazza che vive di basket, quindi era la situazione ideale per me".

Quali sono le differenze più evidenti tra la B nazionale e l’A2?

"Velocità e fisicità sono sicuramente differenti tra serie B e A2, anche se negli ultimi anni il livello della B nazionale è cresciuto molto. In A2 ci sono corpi più imponenti e c’è poco margine di errore proprio, perché il gioco è più veloce e fisico".

Cosa le ha chiesto coach Di Paolantonio ad inizio stagione?

"Voleva giocatori motivati e che avessero fame, quindi è quello che io cercavo. Mi piace fare gruppo e mettermi a disposizione della squadra, cercando di dare il massimo per conquistare il mio spazio".

Chi dei nuovi compagni ha maggiormente impressionato in questo primo mese e mezzo a Cento?

"Conti perché è un lottatore, un grande difensore sempre aggressivo ed è disponibile a giocare con gli altri. I ragazzi più giovani sono molto validi e concentrati, mentre tutti conoscono le qualità di Davis e Devoe".

Che partita si aspetta domenica contro Torino?

"È una gara molto importante perché è la prima in casa e dobbiamo partire bene per creare entusiasmo nell’ambiente; dovremo condividere molto il pallone, fare le cose che ci chiederà il coach in settimana, essere concentrati in difesa cercando di limitare Allen, perché abbiamo visto nella prima giornata di campionato che Torino è riuscita a recuperare 20 punti e a vincere contro Cividale".

Michele Ferioli