TIFOSI. Arriva Udine, prevendita aperta. E venerdì in palio cinque biglietti

Reduce dalla brillante vittoria domenica sul campo di Cantù, la Pallacanestro 2.015 si appresta ad affrontare il secondo big match consecutivo di questo girone di ritorno. Domenica infatti (palla a due alle ore 18) sul parquet dell’Unieuro Arena sbarcherà nientemeno che la capolista Udine e la prevendita per la sfida con la quotatissima rivale è stata già attivata.

I biglietti come di consueto sono acquistabili online sulla piattaforma di Vivaticket oppure in tutte le rivendite fisiche, nonché presso le ricevitorie Sisal. La biglietteria è aperta anche presso la sede della Pallacanestro 2.015, in viale Corridoni 10, da domani a venerdì nell’orario 9-12.30 (oggi sarà chiusa in occasione della festa della Madonna del Fuoco). Il giorno della partita, la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta dalle ore 17.

Anche in occasione della sfida ai friulani tornerà poi puntuale lo speciale gioco del Carlino, che mette ogni volta in palio cinque biglietti omaggio per il settore Parterre dell’Unieuro Arena. Per assicurarsene uno, sarà sufficiente telefonare alla nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di venerdì 7 febbraio. I cinque più veloci e fortunati a trovare la linea libera e a mettersi in contatto con noi, potranno assistere gratuitamente alla partita a due passi dal parquet.

s. c.