Tifosi. C’è Udine: venerdì 5 biglietti in palio

Superato l’ostacolo Chiusi, dopo due trasferte consecutive la Pallacanestro 2.015 si appresta a far ritorno sulle tavole amiche dell’Unieuro. Domenica è infatti in programma un big match tutto da gustare: alle 18 Cinciarini e compagni se la vedranno contro Udine. E torna anche il gioco del Carlino, che mette in palio cinque biglietti gratis di parterre per la sfida. I lettori potranno aggiudicarsene uno chiamando la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di venerdì. I più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno i tagliandi.