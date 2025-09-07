Tifosi. Domani ai Romiti la presentazione della squadra. E c’è Gherardini

Chiuso il torneo di Lignano Sabbiadoro, l’Unieuro Forlì entra nella settimana che la porterà venerdì 12 settembre a disputare la semifinale di Supercoppa a Ravenna (solo in caso di vittoria si giocherà anche domenica). In vista dell’appuntamento sportivo, è stata messa in calendario la presentazione della squadra ai tifosi: domani alle 17 al Villa Romiti si terrà un allenamento a porte aperte. Alle 19 un momento dedicato alle società del territorio, partner della Pallacanestro 2.015 nell’attività giovanile: Aics, Ca’ Ossi, Gaetano Scirea e Cesena, i cui iscritti si sfideranno 3 contro 3. Poi alle 19.45 viene presentata la squadra, giocatore per giocatore.

Nelle ultime ore, la Pallacanestro 2.015 ha annunciato la presenza di Maurizio Gherardini (nella foto) come ospite: il forlivese, ex manager della vecchia Libertas e vincitore dell’ultima Eurolega col suo Fenerbahce, è il nuovo presidente della Legabasket. Sarà lui a tenere a battesimo la squadra, insieme alle autorità cittadine. In chiusura, un momento festoso col dj set di Nico Boccia e le piadine e birre offerte dalla società.

Dalle 17 si potrà sottoscrivere l’abbonamento stagionale presso la biglietteria del Villa Romiti.