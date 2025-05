Tifosi. Effetto Flaminio, sono solo cento i biglietti rimasti

Di tempo ce n’era ancora meno rispetto alla vigilia della serie, eppure i tifosi riminesi, nella giornata di ieri, hanno preso d’assalto le rivendite autorizzate e si sono assicurati in massa il biglietto per gara2. Il tutto esaurito è vicino, vicinissimo. Sono solo 100 i biglietti rimasti in vendita e c’è da scommettere che finiranno in fretta nella giornata di oggi. Ennesimo sold-out, il secondo di fila in questo derby di semifinale che assume significati diversi ogni giorno che passa. Il premio più ambito, l’accesso alla finale, passa quasi in secondo piano rispetto alla storica rivalità tra le due tifoserie e allo spettacolo di colori del Flaminio di domenica sera.

E così anche stasera dentro il vetusto palazzetto cittadino saranno presenti i canonici 3118 spettatori, un numero che ormai sta stretto alla piazza riminese, In stagione il Flaminio è stato il palazzetto dello sport di A2 più riempito, quello con la percentuale di presenti più alta rispetto alla capienza. I biglietti per gara2 sono acquistabili in sede stamattina dalle 9 alle 12.30, oppure nei consueti punti vendita autorizzati, vale a dire le tabaccherie T’Immagini, Pruccoli e Millennium. Per questo derby non è prevista la vendita online. La tifoseria forlivese sarà presente con 200 spettatori, lo stesso numero che potrà essere raggiunto dai riminesi per la terza partita di venerdì e per l’eventuale quarta di domenica. La vendita dei biglietti per i settori di casa è riservata ai residenti nella provincia di Rimini. Per procedere con l’acquisto sarà necessario esibire un documento d’identità recante l’indicazione della residenza.