Tifosi. I 200 biglietti di gara2 bruciati in pochi minuti

Anche questa sera, lo ‘spicchio’ forlivese sulle tribune del Flaminio sarà al gran completo. Sono infatti andati esauriti in pochi minuti i tagliandi a disposizione dei tifosi ospiti per gara2 e messi in vendita presso la sede del club. Già nel primo pomeriggio di ieri, in viale Corridoni si era creata una fila di decine di tifosi, pronti ad accaparrarsi un tagliando per il derby. Solo pochi fortunati, però, sono riusciti nell’impresa, considerando il quantitativo limitato a disposizione a causa delle restrizioni sancite dalla Prefettura per motivi di ordine pubblico. Comunque, come in gara1, si giocherà anche stasera di fronte a un Flaminio da tutto esaurito: i pochi posti che a Rimini sono rimasti invenduti saranno certamente acquistati oggi.

Quale che sia il risultato di stasera, la semifinale si sposterà poi a Forlì. In vista di gara3 all’Unieuro Arena (ore 20 di venerdì), intanto, prosegue la prevendita per i soli abbonati alla regular season. Chi ancora non avesse proceduto all’acquisto del biglietto, potrà ancora farlo continuando a sfruttare il diritto di prelazione sul posto occupato negli scorsi mesi.

Questo succede perché la Pallacanestro 2.015 è ancora in attesa di decisioni ufficiali della Questura circa le modalità di vendita ‘libera’ dei biglietti: le indicazioni non sono arrivate nella giornata di ieri, come invece si sperava. Realisticamente, le istituzioni preposte all’ordine pubblico attenderanno di stilare un bilancio di gara2, per poi prendere decisioni sulla sicurezza.

Nel frattempo, è stata dunque prolungata di un giorno la fase riservata agli abbonati: i tagliandi sono in vendita in viale Corridoni 10 (apertura 9-13 e 17.30-20) e presso le rivendite autorizzate Vivaticket.

Salvo diverse decisioni delle autorità, torna anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per i nostri lettori. Per aggiudicarsene uno per gara3 di venerdì sera, bisognerà contattare la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di giovedì e sperare di essere tra i cinque più veloci e fortunati a garantirsi un posto nel settore Parterre dell’Unieuro Arena.