TIFOSI. Prevendita al via per il 26 con Nardò. Lunedì in palio cinque biglietti

Mentre Toni Perkovic si appresta a indossare la maglia della Nazionale croata negli impegni contro Francia e Cipro, la Pallacanestro 2.015 si avvia verso il match casalingo contro Nardò, in programma alle ore 20.30 di mercoledì 26 febbraio ed è già stata attivata la prevendita. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma di Vivaticket o in tutte le rivendite fisiche autorizzate, nonché presso le ricevitorie Sisal. La biglietteria è aperta anche nella sede del lub (viale Corridoni 10), orario 8.30-12.30. Il giorno della partita la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà poi aperta dalle ore 19.30.

Anche per questa partita, poi, ci saranno cinque biglietti omaggio per i nostri lettori, grazie alla collaborazione tra il Carlino e il club biancorosso. Per assicurarsene uno, bisognerà telefonare alla nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di lunedì. I cinque più veloci e fortunati, assisteranno alla super sfida dal parterre.