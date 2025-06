Tifosi. Solo 2.000 di media ai playoff

La Serie A2 continua a registrare una crescita nel numero delle presenze nei palasport. Nel corso della stagione 2024/25 appena andata in archivio, sono stati quasi un milione, nel complesso, gli spettatori che hanno assistito dal vivo ai match della seconda serie. Ben 978.388, +10,5% rispetto alla stagione precedente.

Forlì va però in controtendenza rispetto al trend dei playoff, che in generale fa registrare 3.145 spettatori di media contro i 2.296 della regular season. Al Palafiera, la post-season è andata peggio del resto campionato: le due partite di semifinale disputate a porte chiuse, contro Rimini, hanno inevitabilmente influito nel computo delle presenze. La media spettatori sulle tribune di via Punta di Ferro è stata di appena 2.067, in gara3 e 4 dei quarti contro Cividale, entrambe affrontate stando sotto nella serie (era 2-0 per i friulani).

La Pallacanestro 2.015 si è così fermata al penultimo posto nella speciale classifica del pubblico tra le otto qualificate: peggio ha fatto soltanto Rieti (1.510), mentre sono distantissime le varie Fortitudo Bologna (4.440) e Rimini (3.013), ad esempio. Ma anche Cividale (2.611) e Urania Milano (2.248) hanno messo la freccia.

La piazza biancorossa, dunque, eccezionalmente rispetto al recente passato, non risulta essere al ‘top’ nella graduatoria degli spettatori. Si consola col quinto posto per numero di spettatori nel corso della regular season (3.084), avendo superato per ben otto volte la soglia dei 3.000 tifosi presenti nella singola partita. Con l’auspicio di ritornare su queste stesse cifre da settembre in avanti.

s. c.