Tifosi. Torna il gioco del Carlino coi lettori. In palio 5 posti gratis in parterre

Come nella scorsa stagione, torna il gioco del Carlino che consentirà ai lettori che siano anche tifosi della Pallacanestro 2.015 di sedersi in parterre alle partite casalinghe, assistendo così da distanza ravvicinata e posizione privilegiata alle gare disputate al Palafiera.

Potranno farlo, però, solo coloro che saranno di volta in volta veloci e fortunati a prendere la linea con la nostra redazione. Le modalità di partecipazione sono consolidate nel corso degli anni ma vale la pena ricordarle: occorre telefonare al numero 0543.453201 alle ore 13 in punto (non un minuto prima) di un giorno che, di volta in volta, annunceremo. A quel punto, occorre avere la fortuna di trovare la linea libera tra una telefonata e l’altra: normalmente, la cornetta squilla non appena viene posata sul ricevitore. Questione davvero di istanti: poco prima è occupata, pochi secondi dopo torna ad esserlo nuovamente.

Per ogni partita casalinga, grazie all’accordo tra il Resto del Carlino e la società di viale Corridoni, assegneremo tramite questo meccanismo cinque posti ai tifosi più veloci. Uno a testa. Il gioco tornerà per tutte e 19 le partite casalinghe più tutta l’eventuale post-season. Chi non ci riesce, potrà riprovarci la volta successiva. In ogni caso, si tratta di una modalità divertente per esprimere (e condividere) la propria passione per il mondo dei canestri.

Entrati nella settimana in cui l’Unieuro Forlì debutterà davanti al proprio pubblico, ci saranno dunque in palio proprio le cinque seggioline riservate ai nostri lettori: l’appuntamento per aggiudicarsene una è venerdì 26 settembre, e come detto occorre chiamare alle ore 13 il numero 0543.453201. I nostri lettori più rapidi e baciati dalla sorte avranno l’opportunità di vedere Forlì-Ruvo di Puglia da pochi passi dal parquet.