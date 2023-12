Tifosi. Trasferte vietate, la Curva Nord protesta: entrerà al Palafiera solo dopo l’intervallo

L’atteso derby di domani contro la Fortitudo vedrà alcune modifiche alla viabilità nei pressi dell’Unieuro Arena. Il tratto di strada di via Punta di Ferro sarà infatti chiuso al traffico ordinario un’ora prima della palla a due, dunque dalle 19.30. L’accesso sarà consentito esclusivamente da via Bertini per chi assisterà alla partita e limitatamente alla disponibilità di posti nel parcheggio di fronte al palasport e alla Fiera. Al match non potranno assistere i residenti nella provincia di Bologna. Una decisione che fa ‘rumore’ anche tra gli appassionati di casa, con la Curva Nord Forlì che prenderà posto sulle tribune solo dopo l’intervallo, in segno di protesta contro l’ennesima "folle decisione" – così scrive il gruppo organizzato – a cui le società "assistono passivamente".

Non c’è prevendita online, ma solo presso le rivendite autorizzate dal club (l’edicola Bartolucci in via Seganti 3A e la ‘Caffetteria’ in via Ravegnana 146A) e all’Unieuro Arena (oggi 10-13, domani 10-13 e dalle 19; qui si possono acquistare anche i biglietti ridotti).