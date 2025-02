Tifosi. Venerdì in palio 5 biglietti gratis

Domenica l’Unieuro tornerà in scena sulle tavole amiche dell’Unieuro Arena contro Udine (palla a due alle ore 18) e, come consuetudine in occasione di ogni gara casalinga, torna anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per i lettori nel settore parterre. Per aggiudicarsene uno, bisognerà telefonare al numero 0543.453201 alle ore 13 in punto di venerdì. I cinque più veloci e fortunati a trovare la linea libera e mettersi in contatto con la nostra redazione, entreranno gratis.