Tifosi, venerdì invece il Carlino mette in palio 5 posti gratis per il match con Cividale. Poche ore per la prevendita online

Forlì, tra poche ore, avrà l’occasione di lasciarsi alle spalle l’uscita di Rieti e riscattarsi. Domani alle 20.30 i biancorossi saranno di scena alla Baltur Arena di Cento, in un derby regionale tanto sentito quanto delicato. Una rivalità ‘bollente’ da almeno dieci anni: Forlì ha sorriso nella finale playoff di serie B, nel giugno 2016, nonché nello ‘spareggio’ per il primo posto nel febbraio 2023. È andata meno bene la scorsa primavera: salvezza all’ultima giornata per gli emiliani, che fecero così perdere a Forlì, in volata, un prezioso quarto posto.

I tifosi forlivesi che vorranno seguire la squadra in Emilia nella serata di domani, possono procedere all’acquisto del proprio biglietto solamente online e solo limitatamente al settore ospiti. Su disposizione delle autorità, i residenti nella provincia di Forlì-Cesena non potranno trovare posto in nessun altro settore. Né troveranno aperte le casse della Baltur Arena: dovranno arrivare col tagliando già a disposizione. Attenzione: come riportato dal sito del club centese, i tagliandi sono acquistabili entro le ore 19 di oggi. È prevista una disponibilità limitata di 50 biglietti al prezzo di 10 euro, selezionando la relativa tariffa al momento dell’acquisto. Una volta esaurito questo quantitativo, il prezzo verrà aggiornato automaticamente.

A suon di impegni ravvicinati, domenica, poi, Forlì farà ritorno sulle tavole amiche dell’Unieuro Arena ospitando Cividale. Come consuetudine, anche in occasione della sfida agli uomini di Pillastrini, i lettori del Carlino avranno l’opportunità di garantirsi uno dei cinque biglietti omaggio in palio per ogni match casalingo. Per provare ad accaparrarsene uno, bisognerà mettersi in contatto con la nostra redazione al numero 0543.453201, alle ore 13 in punto di venerdì. I cinque più veloci e fortunati troveranno posto direttamente in parterre.