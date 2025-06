Tommaso Della Rosa: dalla Curva al ruolo di capo allenatore del Pistoia Basket

Tommaso Della Rosa è il nuovo capo allenatore del Pistoia Basket. Detto così è una notizia come tante che accompagnano la calura di questi primi giorni di mercato, ma la realtà è un’altra. La promozione a capo allenatore di Tommaso Della Rosa a queste latitudini non è una notizia come tante ma è una bella favola di sport, passione e voglia di arrivare. È una storia di un bambino che dalla Curva Pistoia è arrivato ad allenare la squadra della sua città. Già, Tommaso è entrato per la prima volta al palazzetto da ragazzino con tanto di sciarpa e tanta voce da mettere a disposizione della curva per incitare la propria squadra. Il basket ha sempre fatto parte della famiglia Della Rosa, con babbo Stefano prima come giocatore dell’allora Maltinti che ha ha trasmesso la passione ai due figli Tommaso e Gianluca. Tommaso è cresciuto nel settore giovanile biancorosso arrivando a debuttare in serie A2, per poi intraprendere nel 2019 la carriera di allenatore. Come coach ha guidato l’Under 18 Eccellenza del Pistoia Basket Academy alla conquista della semifinale della Next Gen Cup nel 2020, poi sempre nello stesso anno è entrato in pianta stabile nello staff della prima squadra ricoprendo il ruolo di terzo assistente, secondo e vice nella passata stagione. Complessivamente ha già all’attivo 156 presenze sulla panchina biancorossa e, nell’ultimo campionato, in due circostanze vittoriose ha ricoperto il ruolo di capo-allenatore.

TDR è figlio della città di Giano, un pistoiese purosangue, uno che i colori biancorossi li ha tatuati sulla pelle. Ecco perché la notizia che Tommaso è il nuovo capo allenatore del Pistoia Basket non è una notizia qualunque, ma è l’incarnazione di quello che da queste parti è sempre stato riconosciuto da tutti come lo spirito pistoiese che è racchiuso nelle parole che campeggiano sullo striscione appeso al PalaCarrara "A Pistoia non puoi vincere, al massimo puoi segnare più di noi". Parole che Tommaso ha bene impresso nella mente e che ha fatto sue portandole poi sul campo.

L’orgoglio, il carattere, la voglia di prediligere chi lotta e non molla, si sono visti chiaramente durante questa stagione sciagurata quando Della Rosa è stato chiamato a guidare la squadra conquistando due vittorie e non avendo timore a mettere in panchina Maverick Rowan, che niente aveva dello spirito pistoiese, facendo capire a lui e al padre che a Pistoia chi non lotta e non dà tutto per la maglia non può stare in campo. Tommaso non incarna solo la pistoiesità all’ennesima potenza ma è anche un tecnico preparato, un grande lavoratore e uno che conosce i segreti della pallacanestro ed è per tutti questi motivi che è la persona giusta su cui puntare per la ripartenza di Pistoia. Tommaso, infatti, sarà chiamato a guidare il nuovo corso biancorosso che avrà come obiettivo a breve termine quello di una stagione di consolidamento e non potrebbe essere altrimenti perché per ricostruire dopo che una tempesta ha spazzato via tutto richiede tempo. Tommaso Della Rosa sarà presentato oggi, insieme al nuovo direttore tecnico Alberto Martelossi, nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il presidente Joe David e il direttore generale Andrea Di Nino.

Maurizio Innocenti