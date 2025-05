Torino Teen e Bagalier Feba si sfidano per l'ultimo posto in A2 basket femminile

Atto finale dei playout con Torino Teen e Bagalier Feba a contendersi l’ultimo posto per rimanere nel campionato di A2 di basket femminile. Alle 19.30 di oggi si giocherà gara1 in Piemonte contro le torinesi allenate da fine aprile da coach Roberto Ricchini, la cui scelta la dice lunga sulla volontà della società torinese di restare in A2 avendo preso un tecnico esperto, che vanta 3 scudetti e che per quattro anni ha guidato la nazionale maggiore femminile. Stamattina le civitanovesi partiranno per Torino, del resto non si poteva fare in modo differente considerando che molte di loro lavorano e proprio per questa ragione la Federazione avrebbe potuto gestire meglio le date considerando che l’ultima partita si è disputata il 7 maggio. Oltretutto questa sosta forzata non fa bene alle squadre in una fase determinante della stagione. Le civitanovesi, prive dell’infortunata Binci, dovranno disputare una prova impeccabile a casa di una formazione dinamica, veloce, che ama giocare uno contro uno per fare valere la maggiore fisicità delle sue giocatrici. Le civitanovesi dovranno abbassare i ritmi. La partita di oggi è stata affidata a Marcello Martinelli con Davide Mariotti secondo arbitro. Domenica ci sarà gara2 a Civitanova, eventuale bella si giocherà a Torino giovedì 29.