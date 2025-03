Torino-Vuelle Pesaro 85-69: protesta dello staff tecnico contro l’arbitraggio

Torino, 2 marzo 2025 – Secondo riposino per Pesaro dopo la caduta di Orzinuovi. La formazione di Leka perde anche a Torino per 85 a 69 e rimette in discussione un po' tutta l'allegra cavalcata di queste ultime settimane che l'aveva portata dai bassifondi della classifica fino in zona playoff.

Pesaro esce sconfitta anche pesantemente e alla fine del match lo staff tecnico non si presenta in sala stampa, pare, in forma di protesta contro l'arbitraggio. Il messaggio che ha passato il campo è che la formazione pesarese sta tirando un po' il fiato e alcuni giocatori non sembrano più in forma smagliante.

Uno per tutti King che porta a casa una delle peggiori prestazioni della stagione. E anche Ahmad, quando sarebbe servito come il pane il suo tiro dalla distanza, ha storto il ferro. I due americani chiudono con un bottino di 19 punti mettendo assieme un 4 su 7 da sotto e uno 0 su 8 dalla distanza.

Una gara, quella sul campo di Torino formazione che aveva battuto Rimini la scorsa settimana, che si è dipanata sul piano dell'equilibrio per trenta minuti, ma che ha cambiato strada nell'ultimo quarto quando i colpi dalla distanza di Schino, autore di 17 punti, e di Taylor, l'altra guardia, che di punti ne ha messi a segno 25, hanno praticamente scavato il solco decisivo sull'esito finale del match.

Fondamentalmente Pesaro non ha trovato nessuno giocatore in grado di fermare la coppia di tiratori dei padroni di casa. Così come Leka non ha trovato alternative alla giornata no della sua punta di diamante Ahmad, perché Imbrò, pur preciso, è mancato nei minuti determinanti. Inutile sottolineare che anche in questa partita la formazione biancorossa ha perso la lotta sotto i rimbalzi: 31 a 42 per Torino. I due migliori rimbalzisti della formazione pesarese sono stati due piccoli: Ahmad e Maretto con 7 rimbalzi catturati a testa. Migliore in campo per la formazione biancorossa sicuramente il pivot De Laurentiis che ha chiuso la gara con 15 punti segnati con 4 su 8 da sotto e 1 su 1 da fuori. Il tutto condito anche da un 4 su 5 nei tiri liberi.