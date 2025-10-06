Torna a battere il cuore di Pistoia. Torino al tappeto dopo l’overtime

reale mutua torino

87

estra pistoia

91

TORINO Bruttini 9, Teague 9, Allen 30, Zucca, Schina 7, Tortù, Severini 9, Stazzonelli, 2, Massone 21, Talano ne. All. Moretti

Magro 5, Knight 35, Saccaggi 9, Gallo 20, Stoch 6, Dellosto, Campogrande, Alessandrini 12, Flauto ne. All. Della Rosa

ARBITRI Ursi, Moretti, Fiore

NOTE Parziali: 15-16; 34-35; 54-56; 77-77. tiri da due Torino 23/50, Pistoia 24/41. Tiri da tre Torino 8/28, tiri da tre Pistoia 9/20. Tiri liberi Torino 17/24, Pistoia 16/21.

Cosa vuoi dire a questa squadra se non complimenti, vivissimi, sentiti e partecipati? Questi ragazzi sono stati eccezionali, incredibili andando ad espugnare Torino dopo un overtime, pur senza la stella Johnson e con altri non al meglio. Un parquet, quello piemontese, che continua a portare più che bene all’Estra. E così Pistoia si affaccia al derby con Livorno come meglio non potrebbe.

Inizio contratto da entrambe le parti, non si segna per 2 minuti, poi è Torino a rompere gli indugi ed a prendere in mano le operazioni. Pistoia fa fatica a trovare soluzioni contro la difesa avversaria e la Reale Mutua ne approfitta per piazzare il primo allungo: 14-4 dopo 6 minuti. Time out per l’Estra con coach Della Rosa che vuole parlare con i suoi. Poche parole ma quelle giuste visto che Pistoia cambia pelle e con un contro break di 1-12 ribalta la partita e il risultato. Nel secondo periodo i biancorossi continuano a cavalcare l’onda lunga e con Knight e Gallo decisamente in palla, si portano sul più 7 (21-28). Torino non ci sta e arriva un altro break stavolta di 11-2 che riporta la squadra di Moretti in vantaggio (32-30). Pistoia non molla e si riprende ciò che era suo e grazie ad una ritrovata lucidità in attacco e soprattutto una solidità in difesa chiude di nuovo in vantaggio (34-35).

L’Estra ritorna dallo spogliatoio con un piglio ancora più aggressivo e sono sempre Gallo e Knight a regalare un nuovo allungo (45-50) ma questa partita ormai ha un canovaccio ben preciso: si va a folate. Pistoia si fa riagguantare nel finale di tempo pur chiudendo ancora con il naso avanti (54-56). Si va all’ultimo periodo con Torino che impatta la partita dopo 2 minuti (58-58) e da lì in avanti le due squadre vanno a braccetto almeno fino alla fine con Torino che ad una manciata di secondi dalla sirena è avanti di 4 (76-72). Ci pensa ancora Knight rimettere tutto in discussione impattando il match con una tripla (77-77). Torino e Pistoia se la giocano al supplementare con i biancorossi che hanno la faccia giusta, quella di chi vuole vincere e sempre l’asse Gallo-Knight si conferma mortifero in attacco ed il resto della squadra che blinda l’area senza lasciare scampo agli avversari.

Maurizio Innocenti