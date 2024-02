Torneo delle scuole Dominio Valturio e Serpieri

Pieno, colorato e più rumoroso dell’eruzione del Krakatoa. Non giocava Riviera Banca, ma ieri il Flaminio ha di nuovo dato il meglio di sé, come se le domeniche in biancorosso non bastassero più. A riempire lo storico palazzetto cittadino è stata la sfida tra le scuole superiori della provincia, nella giornata della finale femminile e di quella maschile. Il tutto sotto l’organizzazione di Rbr e Simone Campanati: "Be5Cool", il nome dell’evento di ieri, nel contesto del progetto societario che coinvolge gli istituti scolastici anche durante l’anno, "Rbr high five school".

Il via alla mattinata è stato dato dal sindaco Sadegholvaad, che ha alzato la palla a due della finale femminile tra Serpieri (proprio la scuola superiore del primo cittadino) e Einstein, il derby dei licei. Una sfida dominata dal Serpieri, che ha allungato fin da subito e non si è voltato più indietro. 100-33 il risultato finale per la squadra di coach Sofia Innocenti, con prestazione clamorosa di Caterina Pratelli (Happy Basket) che ha firmato 45 punti. Presenti con grande costanza tutti i giocatori della rosa di Rbr. Per primi Tassinari e Scarponi, poi capitan Masciadri e tutti gli altri. Intanto, il contorno cominciava a prender forma, con l’arrivo degli istituti coinvolti nella finale maschile e il riempimento del Flaminio in ogni ordine di posto. Cori, striscioni e tifo indiavolato ben prima della palla a due, alzata poi da Simon Anumba e Derrick Marks.

Gara equilibrata, quella tra Valturio e Belluzzi, con tanti ragazzi delle giovanili del territorio impegnati in campo. Livello tecnico decisamente alto, d’altra parte per diversi elementi c’è già stato anche il debutto a livello senior. Dopo un inizio difficoltoso, il Valturio è passato al comando grazie alla sapiente regia di Longo (classe 2008 Ibr) e ai punti di Ka (2006, Riccione). A metà partita è 39-32, mentre nel finale allungo sopra la doppia cifra di margine prima dell’ultimo tentativo di recupero di un indemoniato Macaru (2005, Santarcangelo). Per il giocatore degli Angels (28 punti) due triple incredibili per il -3 a 19“ dalla sirena, poi il game over firmato Baschetti (Santarcangelo) col libero della staffa.

Al 40’ è 62-57 per il Valturio di coach Del Fabbro, con invasione di campo finale da parte degli studenti che hanno fatto il tifo. Cornice con premiazione effettuata dall’assessore allo sport, Moreno Maresi, e da Justin Johnson. Nell’intervallo della finale maschile, 3 contro 3 di basket in carrozzina, con la rappresentanza di NTS che ha coinvolto i giocatori di Rbr e i presenti. Qualche futuro giocatore s’è visto, ma ieri contava tanto l’appartenenza.

Loriano Zannoni