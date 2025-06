Torneo di basket Arezzo Streetball Movement. Appuntamento per i ragazzi. Sfide al parco di via Emilia

È entrato nel vivo il torneo di basket Arezzo Streetball Movement organizzato da Villa Severi Pheasants con la collaborazione di Urban Cafè, Bc Servizi, Free Energy e LavaGettone. Dopo la speciale edizione dello scorso anno in pieno centro, in piazza San Jacopo, con una metà campo installata per l’occasione, l’edizione 2025 si è spostata nel campetto del parco di via Emilia, area verde salita agli onori della cronaca due anni fa, quando fu indetta una raccolta firma per evitare che al suo posto venisse costruito un centro di aggregazione sociale. Il parco in quell’occasione fu "salvato" e ha continuato così a essere un punto di riferimento per tutti gli amanti della palla a spicchi. Fino a diventare il luogo di svolgimento del torneo organizzato dai Pheasants, che è parte ieri, dalle ore 15 fino alle 23, con la prima fase del torneo tre contro tre dedicato alle categorie Under 14-15-16, Under 17 e Senior.

Oggi, invece, ecco il grande ritorno del torneo dei quartieri con squadre al completo (cinque contro cinque e un massimo di dieci giocatori a squadra). La prima fase comincerà dalle ore 17 circa fino alle 21 circa, con le finali del torneo tre contro tre e del torneo dei quartieri, per il terzo posto e per la vittoria, a seguire. Tra un canestro e l’altro, spettatori e atleti troveranno banchi di streetfood e la musica live e il dj-set offerti da Sensation e Total True.