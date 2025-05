Torneo Salvi: successo del basket giovanile in Emilia Romagna con il Premio Fair Play

54 partite, gestite e organizzate da tutta la Vis 2008, dai suoi allenatori, dai tirocinanti di scienze motorie di Ferrara e da tutta la sezione organizzativa degli arbitri Cia. 3 categorie (Under 13 maschile, Under 14 maschile e Under 14 femminile) con squadre provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana; ed infine 3 comuni coinvolti, Comacchio, Lagosanto e Ostellato, che hanno risposto con la loro grande disponibilità e ospitalità alle squadre che, di volta in volta, arrivavano negli impianti. Tutto questo è stato il Torneo Salvi, in memoria di Lorenzo Righi, che si è svolto lo scorso fine settimana; le premiazioni, che hanno visto ognuna delle 18 squadre sfilare e ricevere gli applausi di tutti, sono state il degno finale di una quattro giorni entusiasmante, ricca di emozioni e chiaramente a tutto basket. Lodevole l’iniziativa di assegnare il Premio Fair Play Txt per promuovere e riconoscere comportamenti etici e sportivi tra i giovani atleti partecipanti al torneo. Di seguito i risultati: nella categoria Under 13 maschile primo e secondo posto per la formazione In & Young, nata dalla collaborazione tra Vis e Scuola Basket, e terzo posto per Costone Siena; nella categoria Under 14 maschile, gradino più alto del podio per la Vis, secondo posto per Etruria Basket Project e terza classificata Alfieri Basket Torino; nella categoria Under 14 femminile, infine, primo posto per Hub del Sempione, seconda piazza per Alfieri Torino e terza per le ragazze della Vis Rosa.