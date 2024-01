Torneo under 14: ieri la finale alla palestra ravaglia. Il ’Chicco Ravaglia’ sorride all’Olimpia Milano. Un successo anche a livello internazionale

È l’Olimpia Milano ad aggiudicarsi la sedicesima edizione del Chicco Ravaglia. Con il punteggio di 106-89 i giovani milanesi (foto) hanno portato a casa il trofeo Easy Car superando l’Orange Bassano che come l’anno scorso si ferma a un passo dal successo. La partita è stata ben controllata dall’Olimpia, grazie ai 33 punti di Sguazzin, che ha conquistato così il Chicco Ravaglia per la sua seconda volta dopo il successo del 2018. Il torneo organizzato dall’International Imola è riservato agli under 14 e nel corso degli anni ha assunto un’importanza anche a livello internazionale come testimonia la presenza di ben sei formazioni straniere sul parquet della palestra Ravaglia. Al terzo posto si è classificata la Virtus Bologna che ha superato i tedeschi del Bonn Rhondorf per 59-58 dopo una vibrante finale per l’ultimo posto sul podio. Quinto posto per la Novi Zagabria che ha sconfitto Oliva Dignano per 62-51 in un derby tutto croato; settimi i padroni di casa dell’International che hanno sconfitto la Stella Azzurra Roma 61-58; nono posto per i Bees Pesaro dopo l’84-61 contro l’Olimpia Lubiana e infine undicesimo piazzamento per lo Usk Praga che ha battuto 68-51 il Vodno Suns Skopje. Alla fine, alla presenza del padre di Chicco, Bob Ravaglia, del sindaco Marco Panieri e del presidente della Fip regionale Antonio Galli sono stati consegnati i premi individuali. Miglior realizzatore del torneo è stato David Panopio (115 punti in quattro gare); premio speciale della famiglia Ravaglia per Jacopo Roli (International) e il miglior quintetto formato da: Mattia Sguazzin (Milano), Pietro Cucco (Bassano), Philip Grothe (Bonn), Farid Compaore (Milano), Serge Ossai (Bonn).