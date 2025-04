Tortona supera UNAHOTELS 80-44 nelle finali nazionali Under 19 a Roma

TORTONA 80UNAHOTELS 44

ALLIANZ TORTONA: Cissè 6, Brizzi 12, Lisini 2, Aprile 8, Farias, Albertinazzi 5, Fogliato 4, Korlatovic 8, Diodato 9, Bellinaso 3, Di Meo 8, Josovic 15. All.: Ansaloni.UNAHOTELS: Lusetti F., Selva, Carboni 1, Bonaretti 6, Suljanovic 22, Yadde, Mainini, Lusetti L. 3, Emokhare, Deme El Hadji 2, Manfredotti L. 5, Abreu 5. All.: Rossetti.

Parziali: 24-8, 36-30, 57-38

Nella gara d’esordio delle finali nazionali Under 19 di Roma, i boys di Rossetti cedono il passo a Tortona che in stagione aveva già avuto la meglio nei quarti di finale della Next Gen Cup. Dopo un break iniziale di 9-0 per i piemontesi nei primi 3’, la Unahotels si scuote e segna 6 punti in un amen ma è un fuoco di paglia: Tortona accelera prima della fine del quarto iniziale con un’ottima distribuzione dei punti fra gli effettivi sul parquet. Nel secondo periodo arriva la reazione con un dilagante Imran Suljanovic che insacca 21 punti prima dell’intervallo e riporta fino al -5 i suoi (40-35 al 22’). Tortona però è un rullo compressore e torna a scappare via, firmando una vittoria con un divario fin troppo severo, frutto anche della stanchezza di alcuni ragazzi appena sbarcati dall’aereo dopo l’esperienza alla Youth BCL.

Oggi sfida alle 20 contro la vincente del match che vedeva opposte Trento e Bergamo giocata ieri sera.

Cesare Corbelli