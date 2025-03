Tour de force Vismederi. La sfida di Sebastianelli

"Le mie impressioni su Siena e sul Costone? Più che positive. Ho trovato un ambiente sereno, ma che soprattutto sta lavorando in modo coeso e compatto per il raggiungimento dei propri obiettivi". Parte da qui Fabio Massimo Sebastianelli per parlare del suo primo mese in maglia Vismederi. La mente però è già al match di domenica contro la Coelsanus Basket 7 Laghi, il primo che i gialloverdi dovranno affrontare senza l’infortunato Nasello. La partita inaugurerà un ciclo di tre partite in sette giorni, considerando che giovedì 13 marzo la squadra di coach Belletti sarà di scena a Tortona e poi chiuderà il girone di andata del play-in gold domenica 16 marzo, alle 20.30, ospitando Pavia al PalaCorsoni (il PalaOrlandi in quel weekend è occupato da una mostra felina).

"Gazzada rappresenta un incrocio importante – ha detto Sebastianelli parlando del prossimo impegno della sua squadra – perché è arrivata l’ora di muovere la classifica e, soprattutto, di farlo in casa davanti al nostro pubblico. Sappiamo che 7 Laghi è una buonissima squadra, ma noi dobbiamo dare il massimo. Il feeling con i compagni migliora giorno dopo giorno, ma so che posso dare di più ed quello che sto cercando di fare per aiutare la squadra a conseguire i risultati che sappiamo di meritare – ha aggiunto il numero 22 gialloverde -. Abbiamo perso qualche partita, ma credo che quella di Oleggio possa indicarci la strada giusta. Contro il Magic Basket abbiamo disputato una buona partita, perdendo solo all’overtime. Il mio approccio alla Serie B Interregionale ha confermato le mie aspettative: è un campionato con squadre attrezzate e di alto livello tecnico. Al Costone ho trovato una società che viene incontro alle mie necessità – ha concluso Sebastianelli -. Sto lavorando per ripagare questi sforzi e la fiducia che mi è stata accordata".

A.F.