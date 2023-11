Tra campo ed emergenza infortuni. Attila, ecco l’arrivo di Montanari:: "Contro Pisaurum per i due punti»

"Contro il Pisaurum vogliamo portare a casa la partita. Abbiamo ufficializzato un nuovo innesto, dopo gli ultimi e gravi infortuni che ha subito la squadra". A svelarlo è il presidente dell’Attila Junior Basket, Giuseppe Pierini, che ha così annunciato l’acquisto del play-guardia Luca Montanari, classe ‘92 e proveniente dalla squadra romagnola Andrea Costa Imola (serie B). Infatti, nei giorni scorsi sono stati operati sia il playmaker Michele Caverni (che si era rotto i legamenti crociati), sia l’ala grande Niccolò Rinaldi (per lui frattura al tallone d’Achille). Ma questa sera i portorecanatesi torneranno in campo al palas Medi (ore 21.15) per affrontare il Pisaurum Pesaro. Entrambe le squadre sono a pari punti in classifica (10 a testa). "E’ una situazione strana – dice Pierini –, perché abbiamo due giocatori che hanno terminato la stagione. Con uno sforzo economico ci siamo mossi sul mercato, ma tra qualche partita valuteremo se sarà necessario prendere anche una nuova ala grande. Per il momento, andiamo avanti così. Nel frattempo, la buona notizia è che dopo un mese e mezzo di stop è finalmente rientrato Cristian Cingolani. Adesso, ci dobbiamo compattare e lavorare di più sull’aspetto psicologico che fisico". Quanto all’avversario di stasera, patron Pierini annuncia che sarà una partita insidiosa. "Non possiamo sottovalutare il Pisaurum – aggiunge –. Abbiamo il fattore casa e dobbiamo farlo prevalere".