Tragedia nel giorno dell’impresa. Super Estra a Rieti, poi il dramma

RSR SEBASTIANI : Piccin 6, Williams 14, Udom 6, Mian 7, Perry 11; Piunti 1, Palumbo 4, Parravicini 14, Guariglia 8, Pascolo 2, Bellini ne. Mattia ne. All. Ciani.

ESTRA PISTOIA: Saccaggi 11, Johnson 22, Knight 25, Alessandrini 2, Zanotti 14; Magro 2, Gallo 6, Dellosto 3, Campogrande 3, Stoch. All. Della Rosa.

Arbitri: Barbiero, Morassutti, Occhiuzzi.

Parziali: 22-22, 40-51, 62-72.

Note: tiri da due Rieti 24/46, Pistoia 20/35. Tiri da tre Rieti 6/24, Pistoia 13/24. Tiri liberi Rieti 7/11, Pistoia 9/12. Rimbalzi Rieti 29, Pistoia 36.

La morte di uno degli autisti del pulman dei tifosi biancorossi al seguito dell’Estra (servizi nel QN e in cronaca) ha marchiato col sangue ua domenica che sarà ricordata per sempre nella storia del Pistoia Basket. L’agguato al mezzo dopo la ripartenza dal palasport di Rieti ha chiuso in tragedia una domenica che sul campo aveva visto trionfare un’Estra bella e concreta, trascinata dalla coppia Johnson-Knight.

La cronaca. Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio con gli attacchi che si prendono la scena nonostante le difese facciano ampiamente il loro dovere. Rieti e Pistoia mettono in mostra il loro talento ed il risultato che viene fuori è una partita decisamente piacevole. Equilibrio che continua anche nei primi minuti del secondo periodo fino a quando Knight e Johnson decidono di dare una spallata alla partita e portarla dalla parte di Pistoia. I due Usa iniziano a martellare la retina da ogni posizione e per Rieti si fa notte fonda: 15 punti Johnson con 3/3 da 3 punti e 16 punti Knight con 2/3 da 3 punti regalano il +11 all’Estra alla fine del quarto. Rieti non riesce a trovare le contromisure anche perché la difesa biancorossa alza decisamente i giri e per la squadra di coach Ciani diventa tutto terribilmente difficile.

Pistoia inizia il terzo quarto in pieno controllo ma nei primi minuti un leggero calo di attenzione consente a agli avversari di tornare in partita. Parziale di 9-3 e partita riaperta. Dopo il timepout di Della Rosa il contro-break di 2-11 è immediato (52-65). Tutto a posto? No, perché Rieti non ci sta e prova a rientrare nel match per la seconda volta con un parziale di 9-0 e Rieti che fa segnare il meno 4 (61-65). Ci pensano ancora Johnson e Knight togliere le castagne dal fuoco per Pistoia tornando a fare il diavolo a quatto e regalando il più 10 con cui si chiude il quarto. Nell’ultimo periodo l’Estra mostra i muscoli e scrive la parole fine sulla partita. Gallo, e la solita coppia a stelle e strisce piegano definitivamente la resistenza di Rieti coadiuvati da uno Zanotti decisamente in ritmo.

Maurizio Innocenti