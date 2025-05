Trapani Shark supera Unahotels Reggio Emilia in gara 1 dei playoff

TRAPANI 80REGGIO EMILIA 75

TRAPANI SHARK Robinson 22 (0/3, 6/8), Petrucelli 14 (3/3, 2/6), Brown (0/1 da 3), Alibegovic 7 (2/4, 1/2), Horton 12 (6/8); Notae 5 (1/4, 0/4), Rossato 3 (0/1, 1/2), Galloway 11 (0/3, 3/5), Yeboah 3 (1/4 da 3), Eboua 3 (0/1, 1/2). N.e.: Gentile, Mollura. All.: Repesa.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Winston 6 (2/3, 0/5), Barford 21 (8/9, 0/5), Grant 2 (1/2), Cheatham 14 (2/3, 2/5), Faye 9 (4/4); Uglietti 7 (2/2, 1/2), Vitali 9 (1/1, 1/3), Faried 7 (2/6), Chillo. N.e.: Fainke, Gombauld, Deme. All.: Priftis.

Arbitri: Attard, Quarta, Patti

Parziali: 15-23, 40-39; 60-56

Note T.l.: Tra 11/13 Reg 16/21. Rimb.: Tra 34 (Horton 6) Reg 32 (Faye 10). Ass.: Tra 25 (Robinson 10) Reg 14 (Winston 7).

Peccato davvero, perché quando tieni il miglior attacco del campionato 15 punti sotto la media abituale dovresti avere la forza di andare a prenderti la vittoria. Invece un immenso Barford non è bastato per fare il blitz. La partita è stata in bilico fino agli ultimi 40 secondi, poi a mandare i titoli di coda sul match è stata una tripla dell’ex Galloway (78-75) con Cheatham che sul ribaltamento di fronte non ha trovato il canestro che poteva valere (almeno) il pareggio. Restano tanti rimpianti assortiti. Il primo riguarda Smith, fermato da un’indisposizione a poche ore dalla palla a due e sostituito solo virtualmente da Gombauld (inserito a referto, ma non utilizzato), il secondo riguarda la prestazione di Winston che da un mese a questa parte sembra aver tirato i remi in barca. Il play è andato come al solito in difficoltà in fase difensiva, ma è soprattutto in attacco che ha fatto i danni maggiori, perdendo 7 palloni e chiudendo con 0/5 da tre punti. Con queste premesse, vincere era quasi impossibile e invece nonostante questo, con la solita solidità difensiva, la Unahotels era rimasta attaccata alla gara. La partenza era stata eccellente, con Reggio che era arrivata fino al +9 (20-29) poi un break di 18-5 aveva ribaltato l’inerzia, ma anche il secondo tempo era stato – di fatto – molto equilibrato. Poi, azione dopo azione, Trapani ha preso il controllo dell’inerzia. Emblematica un’azione in cui Reggio poteva segnare il +5 ma Cheatham si è fatto stoppare e Robinson (che giocatore, ragazzi!) ha messo la tripla del pareggio. Nel rush finale la squadra di Repesa è stata più lucida ed efficace, mentre alla Unahotels non è bastato un Barford gigantesco. Adesso, come capita in ogni serie di playoff, diventerà fondamentale azzerare tutto e prepararsi al meglio per gara 2 che è in scaletta già domani sera.

Questa volta però la palla a due sarà un po’ prima, ovvero alle 20,30, e il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn. I quarti di finale si sposteranno poi al ‘PalaBigi’ per gara 3, con l’appuntamento che è fissato per giovedì alle 20 (diretta anche su Eurosport 2 oltre che su Dazn). Da verificare le condizioni di Momo Faye, uscito per un problema alla caviglia dopo un movimento sul piede perno in attacco.