Trasferta a Pescara per Matelica. Morgillo: "Primo posto da blindare"

Con due punti di vantaggio, e lo scontro diretto a favore, rispetto all’Italservice Pesaro e con quattro punti, nonché la vittoria nel match d’andata, nei confronti della Carver Roma, il primo posto della Halley Matelica si è sensibilmente consolidato a cinque giornate dalla fine del Play In Gold. Ma, come dice Ivan Morgillo (foto), non bisogna abbassare la guardia proprio ora. "Le prossime due partite, entrambe fuori casa non dico che saranno decisive per noi, ma comunque risulteranno molto importanti – sono le parole del giocatore biancorosso –. Certamente è presto per fare calcoli, però sappiamo che di partite ne sono rimaste poche in questa fase. Avremo un quadro più chiaro della situazione dopo il match esterno con la Carver".

Intanto, domani alle 18 è in programma la prima gara esterna sul campo della Amatori Pescara, squadra fanalino di coda del girone. "Si tratta di un avversario che all’andata seppe darci più filo da torcere del previsto – spiega Morgillo –. Inoltre, la sfida è una sorta di ultima spiaggia per Pescara, la quale vuole provare ancora a entrare nelle prime otto per avere un posto nei play off. Dunque, non sarà una partita scontata. Noi però dobbiamo vincere per blindare la prima posizione, anche considerando che poi arriverà lo scontro diretto con la Carver. Non vogliamo fare passi falsi in terra abruzzese". m. g.