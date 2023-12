Trasferta abbordabile per rimanere ad alta quota. Gara alla mano per l’Halley: a Pescara per fare punti

Settimana serena in casa Halley Matelica. La vittoria in volata sulla Italservice Pesaro ha dato una scarica di positività all’ambiente, oltre a tenere la squadra in vetta alla classifica in coabitazione con il Bramante Pesaro. Il cammino, insomma, procede secondo le tabelle di marcia al giro di boa di metà regular season, come conferma anche Stefano Carone. "Abbiamo portato a casa due punti importanti anche per creare un solco con il gruppetto delle inseguitrici e respirare un po’ – sottolinea il play piacentino – chiaro però che non dobbiamo rilassarci e continuare a raccogliere vittorie, a partire da domani sul campo di Pescara". Siamo dunque in chiusura del girone di andata e domani la Halley giocherà in trasferta sul campo dell’Amatori Pescara, che fa parte del gruppetto delle terze in classifica. "Abbiamo studiato gli avversari uno per uno, ma sono sicuro che sarà un’altra partita tosta contro una squadra che mette molto le mani addosso, una caratteristica che sto ravvisando un po’ in tutto il girone – spiega l’esterno emiliano – sarà una gara intensa, dovremo partire forte per portare a casa altri due punti". Per il regista classe 2004 è la prima stagione lontano da casa. "Mi trovo benissimo e per fortuna ho trovato un ottimo coinquilino come Mazzotti – conclude Carone –, siamo quasi coetanei, per cui stiamo bene, ci divertiamo e lavoriamo duro insieme con gli stessi obiettivi. Sono venuto a Matelica per migliorare individualmente allenandomi e dando tutto, sapendo che devo farmi trovare pronto quando il coach mi fa assaggiare il campo: sono sempre pronto ad aspettare il mio momento. In ogni caso ognuno sa qual è il suo ruolo all’interno del gruppo e i risultati stanno arrivando". Alla ripresa del girone di ritorno, domenica 10 dicembre, la Halley giocherà di nuovo in Abruzzo contro il Teramo.

m. g.