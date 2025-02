Trasferta amara per Vismederi Costone. Niente da fare con Casale Monferrato

CASALE MONFERR.

77

COSTONE

64

CASALE MONFERRATO: Giacomelli 6, Bovo 2, Sirchia 12, Formenti, Avonto 23, Grignolio ne, Speroni ne, Kabuya 3, Raiteri 9, Di Giuliomaria 9, Tambwe 7, Rosso 6. Coach: Vigneri.

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Nasello 18, Paoli F. 2, Paoli M. 3, Banchi 7, Zeneli 10, Bruttini 4, Sebastianelli 4, Bastone 14, Torrigiani 2. Coach: Belletti.

Parziali: 12-17; 36-33; 62-51.

Arbitri: Ferrero, Velli.

CASALE MONFERRATO – Seconda sconfitta in altrettante partite di play-in gold per il Vismederi Costone, battuto al PalaFerraris di Casale Monferrato per 77-64. Dopo una buona partenza, i senesi si sono scontrati con l’energia dei monferrini e le capacità balistiche di Avonto. Come detto, il primo quarto aveva sorriso ai colori costoniani, autori di un mini-break iniziale di 5-0 con Zeneli e Nasello. Più in generale, la squadra di coach Michele Belletti era autrice di una prestazione molto solida in difesa. In più circostanze, riuscendo a controllare il ritmo, il Vismederi toccava il +6, salvo poi chiudere il primo periodo con 5 preziosi punti di vantaggio. Nel secondo quarto arrivava però la svolta in favore dei piemontesi che si prendevano il vantaggio sfruttando l’ottima vena realizzativa dei vari Tambwe e Avoto. A poco servivano i canestri del momentaneo pareggio di Torrigiani, Nasello o addirittura di un piccolo vantaggio con Bastone. Il +3 Casale di fine primo tempo (grazie ai canestri dei vari Giacomelli e Di Giuliomaria) era il viatico al vero allungo dei piemontesi. A metà del parziale, i padroni di casa piazzavano un break di 10-0 che, in sostanza, spezzava le gambe a un Costone apparso un po’ in affanno rispetto alla vitalità e al dinamismo casalese. Belletti chiamava time-out per fermare l’inerzia dei locali ma il Vismederi muoveva la retina solo con un libero di Bastone e un lay-up in extremis di Filippo Paoli, dato buono dagli arbitri dopo un lunghissimo consulto. La realizzazione però non faceva cambiare l’inerzia della partita: Casale dimostrava grande fiducia e raggiungeva anche il +16 sul 64-59, mentre il Costone non riusciva a trovare continuità nei suoi tentativi di tiro. La partita non aveva più molto da dire e si trascinava fino al 77-64 finale. Per i gialloverdi, ancora a secco di vittorie nella seconda fase di campionato, l’occasione per tornare a sorridere arriva sabato prossimo, 1° marzo, quando Bruttini e compagni torneranno in Piemonte per sfidare Oleggio.

AF