Trasferta insidiosa alle 18. Faenza senza paura contro la big Livorno

Senza paura e con tanto entusiasmo. La Tema Sinergie si presenterà alle 18 nella tana della Verodol Pielle Livorno con l’obiettivo di giocarsela al meglio contro una delle corazzate dell’intera B Nazionale, potendo sfoggiare il cammino lindo di cinque vittorie in altrettante gare. Nessuno in casa faentina si monta la testa per questa ottima cinquina, ma è una grande iniezione di fiducia. La Pielle sarà ancora più determinata del solito e soprattutto arrabbiata, avendo perso con ampio scarto la prima gara in campionato mercoledì scorso a Latina (sconfitta figlia anche di una giornata negativa al tiro da tre: 5/24), e per riscattarsi potrà contare sulla spinta del suo pubblico: il PalaMacchia è infatti il palasport più ‘caldo’ del girone. Attenzione però alla Tema Sinergie, perché non avrà nessun tipo di pressione e potrà contare sulla freschezza dei suoi giocatori. "Giochiamo contro una squadra costruita dichiaratamente per vincere – sottolinea coach Lorenzo Pansa – e sarà un bel test per misurare il nostro percorso di crescita. Per preparare una simile partita avrei preferito avere un’intera settimana, ma ci siamo fatti bastare i due giorni che abbiamo avuto, concentrandoci soprattutto su noi stessi". Livorno è quasi un dream team formato da giocatori che conoscono bene la B Nazionale: dagli ex Venucci e Klyuchnyk, al cecchino Leonzio, senza dimenticare Bonacini, Alibegovic, Mennella, Lucarelli e lo sloveno Gabrovsek, già ambientatosi molto bene in Italia. "La Pielle è talmente profonda e fisica che è difficile individuare i suoi punti di forza. Leonzio è sicuramente il faro offensivo, ma con lui in quintetto ci sono Bonacini, Alibegovic, Gabrovsek e Klyuchnyk e dunque i pericoli possono arrivare da tutte le parti, ed inoltre ha anche tante opzioni dalla panchina. Giocheremo a viso aperto, perché se vogliamo migliorare partita dopo partita e dare continuità al nostro ottimo avvio di campionato, dovremo avere il giusto atteggiamento poi a fine gara vedremo il risultato e soprattutto analizzeremo la nostra prestazione". Il match sarà trasmesso gratuitamente sul canale Twitch dell’Italbasket.

l.d.f.