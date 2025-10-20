Trasferta pugliese. Jesi rialza la testa e ritrova il suo Deri

Pallacanestro Jesi 89Bisceglie 77

PALLACANESTRO: Deri 14, Mancini 15, Giulietti ne, Ogyemwonyi 14, Castellino 10, Bagdonavicius 14, Rossini 3, Loccioni ne, Mazzantini 15, Stazi 4. All. Sorgentone

BISCEGLIE: Giovinazzo 2, Gentile ne, Speranzoni, Di Dio 9, D’Orsi, Tartaglia 18, Festinese 19, Anibaldi 5, Montanari 17, Gueye 7. All. Console

Parziali: 25-19, 49-38, 69.59

Cinque giocatori in doppia cifra un successo mai in discussione. "Sveglia ragazzi", si era raccomandato di coach Sorgentone dopo la batosta interna di inizio settimana contro Vasto, la squadra reagisce. Alla base di un successo rigenerante per lo spirito e per la classifica la prestazione del collettivo: fosforo e fantasia garantiti dal rientrante Deri, i singoli assurti a protagonisti nei momenti caldi della gara. Con Mario Mancini, 40 minuti in campo a fare da chioccia ai compagni più giovani, alla ribalta Mattia Castellino letale nel ricacciare indietro con le sue triple i timidi tentativi di rimonta pugliesi.

Gianni Angelucci