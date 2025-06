Trattativa Andrea Costa, passi in avanti

Procede, seppure ancora a piccoli passi, la trattativa che porterà l’Andrea Costa Imola 2022 verso una nuova proprietà. Servirà però ancora un po’ di tempo per arrivare a mettere tutto nero su bianco in maniera definitiva e molto probabilmente la prossima settimana sarà quella decisiva per il futuro biancorosso. Anche perché a luglio, con l’iscrizione al campionato di B Nazionale, comincia di fatto la stagione 2025/2026 anche sul fronte sportivo. Al momento nessuna novità ufficiale è arrivata dallo studio Chiarioni, i commercialisti di Bologna che hanno valutato la situazione patrimoniale del club, nonché incaricati dalla famiglia Domenicali a seguire la gestione della compravendita. Resta il forte interesse a rilevare il club da parte del gruppo di imprenditori che già si erano fatti avanti qualche settimana fa, quasi all’indomani della fine del campionato, che in questi giorni hanno potuto prendere in esame le carte preparate dallo studio Chiarioni dopo l’analisi dello stato dei conti della società. Una risposta in questo senso era attesa già in questi giorni, trascorsi per il momento senza novità rilevanti. Ma se l’interesse verso il futuro biancorosso da parte del gruppo acquirente resta, resta anche la volontà di guardare la situazione nei minimi dettagli prima di trovare la quadra, allungando così le tempistiche anche oltre alla data del 30 giugno indicata dalla società come il limite per far pervenire manifestazioni di interesse. Il tempo per chiudere la trattativa, seppur poco, c’è, ricordando però la data del 7 luglio, cruciale perché entro quel termine bisognerà aver versato la prima rata federale per potersi iscrivere al campionato senza incorrere in penalizzazioni. Un passo che, qualora i tempi si allungassero troppo, resterebbe necessario per arrivare a un esito positivo della situazione. Ancora qualche giorno perché i piccoli passi possano diventare il passo definitivo, per poi provare a concentrarsi soltanto sul fronte meramente sportivo.

Memorial Fati Robe. In attesa del completamento dei lavori della società, fuori dal rettangolo di gioco è da ricordare l’iniziativa della tifoseria organizzata biancorossa dell’Onda d’Urto che organizza nel pomeriggio di sabato 5 luglio, al campetto di San Prospero, il quinto memorial Fati Robe, un torneo di basket 3x3 per ricordare l’amico, e grande tifoso, Andrea Cembali, scomparso nell’ottobre del 2021.