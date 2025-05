Tre esterni in doppia cifra. L’Adamant ha tante armi

Sono tanti gli addetti ai lavori a pensare che la forza dell’Adamant stia nell’equa distribuzione delle responsabilità e nella capacità di trovare protagonisti diversi da un momento all’altro della partita. A due giorni da gara 1 di semifinale playoff, in programma domenica alle 18 alla Bondi Arena contro la Sangiorgese, i numeri confermano questa teoria, con Ferrara che non ha un vero e proprio "scorer" nel suo roster, ma ha tante bocche da fuoco capaci di accendersi da un momento all’altro. Quando siamo arrivati al rush finale della stagione, il miglior marcatore dell’Adamant fin qui è Ramiro Santiago, che segna 12.1 punti di media a gara, seguito a ruota da Davide Marchini, anche lui a quota 12 di media. In doppia cifra, poi, ci va solo Riccardo Ballabio con 11.2 punti, mentre sono diversi i giocatori che si fermano a ridosso dei dieci punti e che testimoniano la grande profondità del roster biancazzurro: Drigo (9.6), Solaroli (9.1), Casagrande (8.3), Sackey (8.0) e Yarbanga (7.6) di distribuiscono quasi equamente i canestri e questo per Ferrara rappresenta un valore aggiunto. Anche la Sangiorgese è squadra che divide in maniera abbastanza omogenea le sue segnature: top scorer è il centro Giarelli con 12.9 punti, poi Testa con 12.5, Zilius con 11.5 e Picarelli con 11 di media. Le due squadre, a guardare le cifre, sembrano somigliarsi parecchio: entrambe hanno un nucleo italiano di livello ed uno straniero su cui fare affidamento nei momenti clou delle gare. Insomma, la sensazione è che quella alle porte sarà una serie che si giocherà sui dettagli, una partita a scacchi in cui ogni sfumatura potrà essere determinante. Come il pubblico, che Ferrara avrà dalla sua parte almeno in gara 1, e pure in un’eventuale gara 3 domenica 25 maggio: la vendita libera, aperta ieri, continuerà pure oggi e domani. Il consiglio, come sempre, è acquistare il proprio biglietto in anticipo.

j.c.