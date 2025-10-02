"Tre giorni a canestro con". E a Pistoia arriva Trinchieri

"Tre giorni a canestro con..." è la nuova iniziativa ideata e promossa dal Pistoia Basket. Una serie di incontri, suddivisi in tre appuntamenti durante la stagione tra autunno, inverno e primavera, con importanti personaggi della pallacanestro italiana. Si parte il 13, 14 e 15 ottobre con Andrea Trinchieri che arriverà in città lunedì per prendere i primi contatti con la dirigenza e lo staff biancorosso per poi partecipare ad una sessione di allenamento dell’Under 14 ed a seguire un clinic proprio sul settore giovanile con allenatori provenienti da tutta la Toscana. Martedì sarà dedicato alla prima squadra con coach Trinchieri che seguirà l’allenamento diretto da Tommaso Della Rosa. L’ultimo giorno l’ex tecnico dello Zalgiris Kaunas condurrà l’allenamento degli Under 19 e parteciperà ad un incontro con i tecnici del Pistoia Basket Project. Alle 18.30 al Natural Art Village incontrerà sponsor e partner del club, poi l’incontro con la stampa.

"Un’iniziativa ideata dal direttore tecnico Martelossi che si svolgerà lungo tutta la stagione – dice il direttore generale Andre Di Nino - coinvolgendo grandi nomi del basket e forse non solo. Si tratta di personaggi che verranno a dare un loro contributo, forti delle loro esperienze internazionali, sia nella prima squadra che nelle giovanili, a cui seguiranno incontri con le aziende che ci supportano. L’incontro al Naturart Village va proprio in questa direzione e rappresenterà un’occasione per tutti i nostri partner e sponsor per fare il primo B2B dell’anno. Ritengo molto importante l’invito che la società ha fatto a tutte le altre realtà cestistiche toscane allargando gli orizzonti e coinvolgendo altre società e tecnici".

"Nella ricerca di personaggi importanti – afferma il direttore tecnico Alberto Martelossi - abbiamo pensato che Andrea Trinchieri fosse un bel compendio di esperienza, attualità ed imprinting di tutte le situazioni che possono andare oltre il campo. Ci sono tre aspetti pregnanti della sua carriera che penso facciano bene alle nostre esigenze. Ha contribuito a creare delle start-up iniziali, tipo la prima Cremona o la Veroli che portò al top dell’A2 o anche la Cantù dei grandi risultati sotto la sua direzione. Poi c’è stata l’esperienza della nazionale greca e il fatto che abbia lavorato in ambienti particolarmente caldi come Bayern Monaco, Zalgiris Kaunas e Partizan Belgrado. Tutte queste esperienze possono darci una mano in quella che è una stagione di rilancio, anche per il settore giovanile". Tengo a sottolineare che queste esperienze non possono che far bene al nostro settore giovanile – dice il responsabile del settore giovanile biancorosso Cristiano Biagini - che vive di questo tipo di interazioni e scambi".

