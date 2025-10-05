Tre partite in otto giorni per Rbr. Si parte da Cremona: "Sarà tosta"

Il tour di tre partite in otto giorni comincia oggi a Cremona e la Dole vuole subito riprendere la marcia dopo il ko con Rieti al Flaminio. I lombardi hanno cominciato la stagione nella stessa maniera dei biancorossi, ovverosia con una vittoria alla prima e una caduta alla seconda. Difficile prenderne spunto per proiezioni di fine regular season, come peraltro accade per quasi tutte le altre squadre. "In questo momento la parola continuità è bandita dal campionato, non esiste – dichiara Sandro Dell’Agnello –, ma è proprio su quello che dobbiamo concentrarci. La continuità serve, ne abbiamo bisogno, lavoriamo per quello. Direi, per quanto ci riguarda, che al momento abbiamo giocato un’ottima gara a Milano, mentre con Rieti è arrivato un buon secondo tempo dopo un primo non all’altezza della situazione". Il capoallenatore biancorosso ha chiaro in testa su cosa puntare.

"La difesa, proprio quella che non è stata di livello nei primi due quarti una settimana fa. Tanto più che affrontiamo una squadra come Cremona votata all’attacco, con caratteristiche offensive importanti. Non possiamo prescindere da una buona prestazione difensiva per provare a portare a casa la partita". Il coach della JuVi Cremona, Luca Bechi, vuole far girare la squadra su alti ritmi e finora si è avvalso dell’eccellente contributo dalla panchina di Panni, ma tanto gira intorno al buon rendimento dei due americani, il play Garrett e la guardia-ala McConico. "Due esterni tiratori su cui dovremo fare tanta attenzione", avverte Dell’Agnello. La Dole avrà ancora Camara in panchina solo per onor di firma, col giocatore che salterà sicuramente anche la partita di mercoledì con Bergamo e molto probabilmente anche quella in trasferta di domenica 12 a Mestre.

"Ci dà dimensione interna, ma soprattutto è un ottimo rollante – spiega Dell’Agnello –. Detto questo, non voglio che la sua assenza diventi un alibi e, finché non sarà con noi, non ne voglio parlare". Spazio dunque a Leardini e Ogden da 5 nei momenti in cui l’ottimo Simioni dovrà rifiatare. Tra gli esterni, invece, il motore sembra già girare al massimo. "Sappiamo di avere quattro giocatori importanti tra play e guardie e vedo anche molta sintonia tra di loro. È chiaro che sarà difficile che splendano sempre tutti contemporaneamente, ma quello che conta è l’insieme". E la squadra ha tremendamente voglia, ma anche bisogno, di tornare a Rimini con due punti. Per riprendere a correre e per trovare continuità.

Loriano Zannoni