Treviso supera Use Rosa e accede alle semifinali play-off di A2

use rosa

53

treviso

56

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 6, Colognesi 9, Ruffini 1, Castellani 18, Vente 12, Samoylych n.e., L’Ala n.e., Ianezic 5, Ndiaye 2, Chelini n.e., Casini, Antonini. All.: Cioni.

MARTINA TREVISO: Vespignani 3, Peresson 12, Stawicka 10, Da Pozzo 5, Aijanen 6, Lazzari n.e., Aghilarre 2, Chukwu 6, Egwah 8, Carraro 4. All.: Matassini.

Arbitri: Lanciotti di Porto San Giorgio e Antimiani di Montegranaro.

Parziali: 20-15; 31-29; 42-38.

EMPOLI – Terza partita su tre in volata fra Use Rosa e Treviso, ma come in gara due anche nella ’bella’ al Pala Sammontana sono le venete a portare a casa la vittoria. Completata la rimonta dopo il successo biancorosso in gara-1, è così la squadra dell’ex Peresson a passare alle semifinali play-off di A2. Alla Scotti resta solo tanto amaro in bocca, dopo una stagione regolare con i fiocchi e il trionfo in Coppa Italia. Non basta una gara condotta quasi sempre avanti, non basta anche il più dieci di metà terza frazione, non basta una buona prestazione difensiva, non basta una Castellani ancora su alti livelli, quando si arriva al dunque manca il centesimo per fare l’euro, vuoi per motivi strutturali, vuoi per le contingenze della partita.

Due triple dallo stesso angolo di Aijanen prima e Stawicka dopo, uno zero su due ai liberi, un paio di rimbalzi offensivi strappati dalle venete e il gioco è fatto. Avanti va Treviso, la dura legge dei play-off, quel qualcosa in più avuto magari nelle finali di Coppa Italia che stavolta manca. Resta il fatto che questa squadra rompe le righe con un quarto posto in stagione regolare e la sua prima Coppa Italia in bacheca: e tutto questo non è in discussione. Tornando al match la Scotti prova ad aggredire la partita, con la bomba di Ianezic e Vente a suggellare il 20-15 del 10’. Si riparte al piccolo trotto con Colognesi che firma il più otto (23-15). Treviso resta però in scia, tanto che all’intervallo lungo siamo 31-29. La Scotti migliore è quella che esce dallo spogliatoio. Treviso però non molla e al 30’ siamo 42-38. Nell’ultimo parziale sul 51-45, il quarto fallo di Colognesi e il 51-49 di Egwoh cambiano l’inerzia della gara. Vente fa 53-49, ma il finale già descritto regala il 53-56 finale e qualificazione a Treviso.