Treviso vince contro Use Rosa Scotti e forza la 'bella' per la Serie A1

MARTINA TREVISO: Vespignani 4, Peresson 19, Stawicka 13, Da Pozzo 9, Aijanen 14, Lazzari n.e., Aghilarre 3, Chukwu 4, agwoh 2, Carraro 4. All.: Matassini.

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 3, Colognesi 10, Castellani 23, Antonini 2, Vente 6, Leghissa n.e., Ruffini 6, Ianezic 16, Ndiaye 4, Casini. All.: Cioni.

Arbitri: Andretta di Udine e Spessot di Gradisca d’Isonzo.

Parziali: 24-17; 39-33; 60-46.

TREVISO – Sarà la ’bella’ a decretare chi tra Use Rosa e Treviso proseguirà la propria corsa verso la Serie A1. Grazie al successo maturato proprio sul fil di sirena in gara-2, infatti, Treviso ha pareggiato il conto nella serie play-off dopo il successo empolese di sabato scorso. A decidere il match di Treviso è un episodio, una palla persa a quattordici secondi dalla sirena quando, dopo una lunga rincorsa, l’Use Rosa Scotti ha in mano il possesso del possibile sorpasso. Treviso ha però la lucidità di rubare palla, non sbagliare e chiudere con un 72-70 che significa gara tre domenica prossima alle 18 al Pala Sammontana. Anche se la squadra di casa non ruba niente avendo condotto sempre la gara, è un ko difficile da digerire per la squadra di coach Cioni: se è vero che le biancorosse pagano un brutto avvio (e le iniziali percentuali stratosferiche da tre delle avversarie) è anche vero che dimostrano di essere una squadra vera capace di non mollare, rimettendo in piedi una partita che pareva ormai compromessa.