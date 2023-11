"Tripletta Cesena Basket 2005: vittorie per Under 15, 17 e 19" Le squadre giovanili della Cesena Basket 2005 hanno vinto tutte le partite. Gli Under 15 hanno vinto 104-51, gli Under 17 76-71 e gli Under 19 77-56. I migliori in campo sono stati Minghini, Siboni, Orlandi, Bonfim, Boudlale, Ivan Pezzi, Filippo Maldini, Foschi e Nocerino.