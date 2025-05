Trofeo Banca Mediolanum: trionfo dell'Unione Sportiva Biassono ad Abbiategrasso

Un dominio incontrastato quello degli allievi dell’Unione Sportiva Biassono alla quinta edizione del Trofeo Banca Mediolanum svoltosi ad Abbiategrasso. Ha vinto Raffaele Armanasco, terzo Samuele Matteini, quarto Andrea Carelli. Con tre corridori in top-cinque la formazione brianzola ha “sbancato“ la manifestazione giovanile che si è snodata sulla distanza di 40 chilometri. Armanasco 15enne di Tirano, che già si era imposto a Brugherio lo scorso 4 maggio, si è ripetuto battendo al traguardo il gruppo compatto: quindi Matteini e Carelli a completare il trionfo per la formazione di Biassono diretta da Thomas Cova e Paolo Brugali. Da segnalare che la corsa è stata accorciata a causa di una maxi caduta che ha coinvolto una trentina di atleti nel corso del terzo dei cinque giri in programma.

A quel punto la gara è stata sospesa fino al rientro delle due ambulanze per consentire la ripartenza che gli organizzatori del Velo Sport Abbiategrasso, guidati da Vito Romanò, hanno purtroppo dovuto accorciare di 20 chilometri per rispettare i tempi concessi dalla Prefettura.

Dan.Vig.