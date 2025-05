Trofeo dell’Amicizia a Castelfiorentino: minibasket Aquilotti in campo

Otto squadre provenienti da tutta la Toscana si daranno appuntamento sabato e domenica prossimi a Castelfiorentino per il 27esimo Trofeo dell’Amicizia, tradizionale appuntamento riservato alla categoria minibasket Aquilotti (bambini classe 2014 e 2015) e organizzato dalla locale società Abc. Organizzato con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e della Federazione Italiana Pallacanestro, oltre a due squadre (Giallo e Blu) dell’Abc Castelfiorentino guidate da Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, il torneo vedrà ai nastri di partenza anche Basket Calcinaia, Etrusca San Miniato, Don Bosco Livorno, Union Basket Prato, Montespert Montespertoli e Use Empoli.

La formula della manifestazione, le cui gare si svolgeranno al Pala Betti (via Roosevelt) e al Pala Gilardetti (via XXV Aprile), prevede due gironi all’italiana con semifinali incrociate in base al piazzamento del proprio raggruppamento. A seguire, finali dall’ottavo al primo posto. Sabato 31 maggio si terrà la fase di qualificazione (orari di inizio delle partite nei due palazzetti sono 9.30, 11, 12.30, 14, 15.30 e 17.30), mentre domenica 1 giugno a partire dalle 9 si disputeranno le semifinali e le finali (quella per il trofeo inizierà alle 18). Al termine, premiazione al Pala Betti.

Nel girone A si sfideranno Abc Giallo, Use, Don Bosco e Calcinaia mentre nell’altro raggruppamento si daranno battaglia Abc Blu, Montesport Montespertoli, Union Prato e Etrusca San Miniato. "Il progetto "We want to play basket", promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro è andato in scena ieri al Pala Gilardetti ha ufficialmente aperto un doppio fine settimana dedicato al minibasket – osserva il vicesindaco con delega allo sport, Fabio Tinti – con due appuntamenti che hanno caratteristiche diverse, ma che rappresentano entrambi una conferma preziosa dell’impegno profuso dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dall’Abc castellana di promuovere questo sport tra le nuove generazioni".